Wär‘ halt schön, wenn sowas nicht mehr passiert

Bundeskanzler Christian Kern lud eine Gruppe von Menschen zum Frühstücken ein. Unter den eingeladenen befand sich auch der Videoblogger Martin Habacher. Was dann geschah, war bemerkenswert. Aber der Reihe nach.

Martin Habacher

Im Video „Christian Kern lädt Influencer mit & ohne Behinderung zum Frühstück“ erzählt Martin Habacher, was er im Hotel am Brillantengrund erlebte.

Doch wie kam es überhaupt zu seinem Treffen mit dem Bundeskanzler? „Eines schönen Tages hatte ich die Einladung in meinem Emailpostfach. Ich hab via Mail meine Teilnahme zugesagt & noch sehr nett mit Frau Maager hin und her gemailt bzgl. Ah, kann ich mir mal den Bauch vollschlagen …„, erzählt er von der Anbahnung des Termins.

Was dann am Samstag, den 16. September 2017 geschah, sieht man ziemlich eindrucksvoll hier:

Das Auftreten von Martin Habacher verdient hohen Respekt, weil er deutlich und sachlich erklärt, warum so eine Vorgangsweise inakzeptabel ist. Und besonders wichtig: Er zog daraus die Konsequenz, nicht am dem Treffen teilzunehmen.

Wie seid ihr verblieben?

Was passierte danach, wollen viele wissen. „Wie seid ihr verblieben?“, fragte ich Martin Habacher in BIZEPS-Interview.

„Am Nachmittag, Samstag wurde ich nochmals angerufen, es wurde sich nochmals entschuldigt und mir ein eigener Termin zugesagt“, erzählte er und führte aus: „Meine Art, wie ich die Situation bewältigt habe, wurde großteils positiv bewertet. Ich will der SPÖ jetzt ja auch nicht voll eins drauf geben. Das wäre wahrscheinlich anderen Parteien bzw. Organisationen, die nichts mit Behinderung zu tun haben, auch passiert.“

Glaubst du, dass diese Aktion von Bundeskanzler Kern verstanden wurde?

Martin Habacher ist sich da sicher und hält fest: „Glaub ja. Meine Anmerkung bzgl. WC war ja voll nachvollziehbar. Das war allen Beteiligten einfach nur unangenehm“, schätzt er die Wirkung seines Auftretens ein und fügt hinzu: „Da ich die Situation aber auch nicht zum eskalieren bringen wollte, konnte jeder gut damit umgehen. So sehe ich das jedenfalls. Wär halt schön, wenn sowas nicht mehr passiert.“

Siehe auch Reaktion von Christian Kern auf Facebook:

„Lieber Martin Habacher! Es tut mir leid, dass Sie heute am Brunch nicht teilnehmen konnten, weil das Lokal nicht barrierefrei war. Natürlich haben wir uns im Vorfeld nach Barrierefreiheit erkundigt, bedauerlicherweise ist das dann trotzdem passiert. Der Vorfall hat deutlich gemacht, wie wichtig Ihr Einsatz für Menschen mit Behinderungen ist – und dass hier noch ganz viele inklusive Maßnahmen nötig sind. Sie können sich sicher sein, dass Sie dabei meine Unterstützung haben.

Den Termin holen wir nach, die Einladung ist aufrecht und ich freue mich, Sie zu treffen. Liebe Grüße! Christian Kern“