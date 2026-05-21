WAG Assistenzgenossenschaft gratuliert dem Österreichischen Behindertenrat zum 50-jährigen Bestehen

Starke Interessenvertretung entscheidend für Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen

WAG

Die WAG Assistenzgenossenschaft gratuliert dem Österreichischen Behindertenrat herzlich zum 50-jährigen Bestehen und würdigt dessen jahrzehntelangen Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich.

Seit fünf Jahrzehnten ist der Österreichische Behindertenrat eine zentrale Stimme für Gleichstellung, Barrierefreiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung. Besonders wichtig ist dabei die gemeinsame Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

„Viele Fortschritte im Behindertenbereich wären ohne den beharrlichen Einsatz des Behindertenrats nicht möglich gewesen. Gerade beim Recht auf Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz braucht es starke gemeinsame Stimmen“, betont Jasna Puskaric, geschäftsführende Vorständin der WAG Assistenzgenossenschaft.

Die WAG hebt insbesondere den Einsatz des Österreichischen Behindertenrats für eine bundesweit einheitliche, bedarfsgerechte und einkommensunabhängige Regelung der Persönlichen Assistenz hervor. Noch immer unterscheiden sich Unterstützungsleistungen je nach Bundesland massiv, was für viele Menschen mit Behinderungen Ungleichbehandlung bedeutet.

„Persönliche Assistenz ist eine zentrale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe. Dass dieses Thema heute stärker politisch wahrgenommen wird, ist auch dem langjährigen Engagement des Behindertenrats zu verdanken“, erklärt die Vorständin.

Die WAG bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit und ist stolzes Mitglied des Österreichischen Behindertenrates. „Wir wünschen dem Österreichischen Behindertenrat weiterhin Kraft, Sichtbarkeit und politischen Rückhalt für die kommenden Herausforderungen.“, betont Puskaric abschließend.