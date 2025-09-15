Wahlkampfauftakts-Veranstaltung der FSW-Kund:innen-Rats-Wahl 2025

Am 15. September 2025 fand der Wahlkampfauftakt des FSW-Kund:innen-Rats im ÖGB Veranstaltungszentrum Catamaran statt. Es haben sich 29 Personen für einen Sitz im Rat aufstellen lassen. Es handelt sich um Personen aus unterschiedlichen vom FSW geförderten Projekten.

Moderiert haben Petra Plicka und Viktoria Lutz vom FSW. Man konnte die Kandidat:innen in drei Runden an fünf Tischen kennenlernen und Fragen zu ihrem Engagement stellen. Eine Auflistung der Kandidat:innen gibt es auf der Webseite des FSW Kund:innen-Rats.

Der Termin für die 2. Wahl zum FSW-Kund:innen-Rat steht fest: 20. Oktober bis 27. November 2025. Die erste Wahl fand 2020 statt.

Wer darf wählen?

Die Personen müssen mindestens 16 Jahre alt und FSW Kund:innen sein, z. B. Personen, die im teilbetreuten Wohnen oder mit Persönlicher Assistenz leben.

Welche Kund:innen dürfen wählen und kandidieren?

Kund:innen folgender Leistungen dürfen wählen und kandidieren:

Tagesstruktur

Berufsqualifizierung und Berufsintegration

Arbeitsintegration

Betreutes Wohnen

Persönliche Assistenz

Gebärdensprachdolmetsch

Wo wird gewählt?

Man kann per Briefwahl wählen. Kund:innen vom FSW sollten bis 30. September 2025 ihre Wahlkarte in der Post haben. Man kann aber auch in einem der 25 in ganz Wien verstreuten Wahllokalen wählen.

Es gibt hier auch Wahllokale mit Gebärdendolmetsch oder anderer Unterstützung, um eine selbstbestimmte Wahl zu gewährleisten.