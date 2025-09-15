Wahlkampfauftakts-Veranstaltung der FSW-Kund:innen-Rats-Wahl 2025

38. Woche 2025 – Rampe über 2 Stufen im Supermarkt
Diese Rampe in der Dorfgreißlerei in Stubenberg am See in der Steiermark scheint zwar ein bisschen zu kurz zu sein …
Am 15. September 2025 fand der Wahlkampfauftakt des FSW-Kund:innen-Rats im ÖGB Veranstaltungszentrum Catamaran statt. Es haben sich 29 Personen für einen Sitz im Rat aufstellen lassen. Es handelt sich um Personen aus unterschiedlichen vom FSW geförderten Projekten.
Moderiert haben Petra Plicka und Viktoria Lutz vom FSW. Man konnte die Kandidat:innen in drei Runden an fünf Tischen kennenlernen und Fragen zu ihrem Engagement stellen. Eine Auflistung der Kandidat:innen gibt es auf der Webseite des FSW Kund:innen-Rats.
Der Termin für die 2. Wahl zum FSW-Kund:innen-Rat steht fest: 20. Oktober bis 27. November 2025. Die erste Wahl fand 2020 statt.
Die Personen müssen mindestens 16 Jahre alt und FSW Kund:innen sein, z. B. Personen, die im teilbetreuten Wohnen oder mit Persönlicher Assistenz leben.
Kund:innen folgender Leistungen dürfen wählen und kandidieren:
Man kann per Briefwahl wählen. Kund:innen vom FSW sollten bis 30. September 2025 ihre Wahlkarte in der Post haben. Man kann aber auch in einem der 25 in ganz Wien verstreuten Wahllokalen wählen.
Es gibt hier auch Wahllokale mit Gebärdendolmetsch oder anderer Unterstützung, um eine selbstbestimmte Wahl zu gewährleisten.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
