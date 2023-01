Wahlprogramm der SPÖ Niederösterreich jetzt auch in einfacher Sprache

Per E-Mail teilen

Das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 29. Jänner 2023 in Leichter Sprache soll dafür sorgen, dass Politik inklusiver wird und alle Menschen wichtige Informationen bekommen.



Franz Weingartner

In Niederösterreich findet am 29. Jänner 2023 die Landtagswahl statt und die SPÖ Niederösterreich ihr Wahlprogramm in einfacher Sprache veröffentlicht.

Es richtet sich an alle Menschen und ermöglicht so inklusive Teilhabe an der Politik.

Das Programm ist online nachzulesen und beinhaltet sechs Themen. Man kann es aber auch als PDF downloaden.

SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hält gegenüber BIZEPS fest:

„Ich freue mich sehr, dass wir das Wahlprogramm und Infos zur Wahl heuer auch erstmals in leichter Sprache zu Verfügung stellen und damit einen weiteren Schritt zur Inklusion und zur wichtigen Beteiligung an Wahlen beitragen.“

Es gibt vom Land Niederösterreich auch Informationen zur Wahl in Leichter Sprache.