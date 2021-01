Wann werden wir geimpft?

Beunruhigung unter Menschen mit Behinderungen steigt.

Trotz intensiven Nachfragens von BIZEPS beim Gesundheitsministerium gibt es keine klare Impfstrategie für Menschen mit Behinderungen, die im eigenen Haushalt mit mobiler Unterstützung wie beispielsweise Persönliche Assistenz leben.

Zwar sind sie im Papier des Gesundheitsministeriums „COVID-19-Impfung: Impfstrategie für Österreich – Umsetzung und Durchführung“ von Dezember 2020 kurz erwähnt, doch es fehlt, so scheint es, jede Idee wie die Menschen mit Behinderungen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko an die schützende Impfung kommen sollen und vor allem wann.

Viele betroffene Personen wenden sich an uns – hier ein Beispiel:

Ich möchte mich mit folgender Frage an Euch wenden: Ist es so, dass nur die Risikopatienten, die sich in Heimen aufhalten, ehebaldigst (Jänner bis März) geimpft werden können oder auch Behinderte, die zu Hochrisikopatienten gehören und die zu Hause gepflegt werden? Ich habe eine hohe Querschnittslähmung (Tetraplegie) und meine Lunge ist sehr angegriffen. Daher wäre es dringend notwendig, möglichst bald geimpft zu werden. Ich werde privat gepflegt und habe daher, sowie wegen meiner Behinderung ein erhöhtes Risiko mit Corona infiziert zu werden. Zusätzlich habe ich seit März 2020 aus Sicherheitsgründen kaum private Kontakte und das ist auf Dauer psychisch sehr belastend.

Jenseits jedes Inklusionsgedanken

In diesem Versäumnis wird nicht nur die Fantasielosigkeit was die Problemlösung betrifft des Ministeriums wieder einmal deutlich, sondern auch die Tatsache, dass wenn man an Menschen mit Behinderungen und andere Risikogruppen denkt, immer noch nur an Institutionen denkt.

Menschen mit Behinderungen existieren gedanklich immer noch nicht als Teil der Gesellschaft, die in einer eigenen Wohnung wohnen, arbeiten, ihren Interessen nachgehen, Familie haben und sich die Unterstützung, die sie benötigen, selbstbestimmt organisieren.

Siehe auch: Kurier: Kein Plan für Massenimpfungen, DerStandard: „Jede Verzögerung vermeiden“ sowie HEUTE: Geheimcode 4.694 – Die wahren Impfzahlen in Österreich und das Theater dahinter.