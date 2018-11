Warum man von Kira Grünberg und Co kaum mehr was hört

Per E-Mail teilen

Profil: „Sie waren die Aushängeschilder im Nationalratswahlkampf von Sebastian Kurz. Danach hörte man kaum noch etwas von Kira Grünberg, Rudolf Taschner und den anderen prominenten Quereinsteigern. Dürfen sie nicht reden - oder wollen sie nicht?“

Am 31. Oktober 2018 veröffentlichte Profil einen Artikel mit dem Titel „ÖVP: Warum hört man nichts mehr von den prominenten Quereinsteigern?“.

In dem kritischen Beitrag ging die Profil-Autorin Christina Pausackl der Frage nach, welche Rolle und welchen Stellenwert ÖVP-Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wie Kira Grünberg, Rudolf Taschner, Maria Großbauer und weitere nun in der ÖVP haben.

Nach der Wahl gilt ihre Aufgabe als erfüllt

„Meist werden sie nur als Stimmenmagneten für Parteien angeworben. Nach der Wahl gilt ihre Aufgabe als erfüllt. Und tatsächlich hält sich der Großteil nur wenige Jahre in der Politik“, ist dem Artikel zu entnehmen. Kann es wirklich stimmen, dass all diese medienwirksamen Personen von Sebastian Kurz nur für den Wahltag ausgesucht und inszeniert wurden und nun 1 Jahr nach der Wahl keine, wie auch immer geartete Relevanz in der täglichen ÖVP-Politik im Parlament haben?

Folgt man den Profil-Artikel dürfte da etwas dran sein. Und viele von ihnen dürften sich mit dieser Statisten-Rolle abgefunden haben. Politologe Fritz Plasser erklärt: „Die Loyalität der Quereinsteiger sei ganz auf Kurz fokussiert, weil sie von ihm persönlich ausgewählt wurden.“

Was an Kira Grünberg kritisiert wird

Jene Person, die mit dem meisten Medienrummel ins Parlament eingezogen ist, wird nun besonders kritisch beobachtet. Für viele ist nicht nachvollziehbar, warum die prominente Quereinsteigerin – wie ihre Kolleginnen und Kollegen – derart abgemeldet sind. „Dürfen sie nicht reden – oder wollen sie nicht?“, fragt das Profil. „Das gesteuerte Schweigen der Kira Grünberg“, titelte auch die „Tiroler Tageszeitung“.

Die Tirolerin Grünberg fiel häufig durch Aktivitäten jenseits ihrer Abgeordnetentätigkeit auf. Doch wenn sie sich inhaltlich äußerte, wurde sie sofort diszipliniert. Als sie sich für die Abschaffung der Sonderschule aussprach, schlug eine Welle der ÖVP-Empörung über ihr zusammen und seither vermeidet sie es, Substanzielles zum Thema von sich zu geben.

„Kira Grünberg will von allen gemocht werden und es allen recht machen. Für ein Dasein als Politikerin sind das besonders schlechte Voraussetzungen“, resümiert das Profil.

Sie will Sprachrohr der behinderten Menschen im Parlament sein. Gemessen an diesem Ziel ist die Bilanz ihres ersten Jahres als ÖVP-Abgeordnete und Behindertensprecherin höchst ernüchternd; wenn auch nicht überraschend.

Aber ihre politische Tätigkeit möchte sie länger ausüben, verrät sie der Tiroler Tageszeitung: „Ich kann mir durchaus vorstellen, in den nächsten zehn oder fünfzehn Jahren in der Politik zu bleiben.“