Was bedeutet die EU-„Sammelklage-Richtlinie“ für Österreich?

Per E-Mail teilen

Volker Frey, Generalsekretär vom Klagsverband, erklärt im BIZEPS-Interview, was diese neue EU-Richtlinie „über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher“ bewirken soll und wo es Berührungspunkte im Bereich Behindertengleichstellungsrecht gibt.

Europäische Union

BIZEPS: Es gibt seit dem Jahr 2020 eine EU-Richtlinie „über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher“. Welchen Zweck hat so eine Richtlinie?

Volker Frey (Generalsekretär des Klagsverbands): Diese Richtlinie ersetzt eine andere Richtlinie aus dem Jahr 2009. Sie soll die kollektive (also über den Einzelfall hinausgehende) Rechtsdurchsetzung von 66 im Anhang genannten EU-Richtlinien ermöglichen.

Auf EU-Ebene gibt es beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen keine Richtlinie, die generell vor Diskriminierung schützt.

Deshalb ist im Anhang auch nur die Verordnung (EG) 1107/2006 genannt, die Rechte von Flugreisenden mit einer Behinderung betrifft.

Österreich muss diese Richtlinie umsetzen

BIZEPS: Österreich muss nun diese EU-Richtlinie gesetzlich umsetzen. Was bedeutet dies konkret und wie wird das passieren?

Volker Frey: Österreich muss diese Richtlinie innerstaatlich so umsetzen, dass Verbandsklagen bei vermuteter Verletzung dieser 66 EU-Rechtsakte möglich sind. Bisher gibt es meines Wissens noch keinen öffentlich zugänglich Gesetzesentwurf.

Ich nehme an, dass die Umsetzung im Konsumentenschutzgesetz (KSchG) erfolgen wird. Der Verein Cobin Claims hat in den letzten Monaten schon darauf aufmerksam gemacht, dass er neben den sozialpartnerschaftlichen Organisationen und dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) klagsberechtigt sein will.

BIZEPS: Österreich hat seit dem Jahr im Bereich Behinderung eine Verbandsklagerecht im Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG). Was bedeutet diese neue Richtlinie für Menschen mit Behinderungen in Österreich?

Volker Frey: Die genannte Richtlinie hat für Menschen mit Behinderungen derzeit nur im Flugverkehr Bedeutung. Seit dem Jahr 2008 gibt es einen Entwurf für eine Richtlinien, die den bestehenden Diskriminierungsschutz (ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht) beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen auf Behinderung (sowie Alter, Religion und Weltanschauung und sexuelle Orientierung) ausdehnen soll.

Sollte dieser Entwurf – wofür es derzeit keine Anzeichen gibt – doch noch erlassen werden, sollte er auch auf Kompetenzartikel zum Verbraucherschutz gestützt werden, um in einem nächsten Schritt in die Verbandsklagen-Richtlinie aufgenommen zu werden.

Was bedeutet diese neue EU-Richtlinie für den Klagsverband?

BIZEPS: Dem Klagsverband wurde vor mehreren Jahren ermöglicht, Verbandsklagen nach dem BGStG einzuleiten. Er hat dies auch kürzlich im Bildungsbereich genutzt. Was bedeutet diese neue EU-Richtlinie für den Klagsverband?

Volker Frey: Derzeit bedeutet sie für den Klagsverband nichts. Das könnte sich nur ändern, wenn in den Richtlinien gegen Diskriminierung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen aufgrund des Geschlechts (2004/113/EG) und der ethnischen Zugehörigkeit (RL 43/00/EG) ausdrücklich auf die Kompetenz der EU zum Verbraucherschutz gestützt würde.

Dasselbe gilt für eine allfällige zukünftige Richtlinie, die Diskriminierung aufgrund der Behinderung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen verbietet. Dann könnte die Verbandsklagen-Richtlinie auf diese Richtlinien erweitert werden.

BIZEPS: Warum gibt es außerhalb der Arbeitswelt nur einen Diskriminierungsschutz aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und des Geschlechts, nicht aber aufgrund der Behinderung?

Volker Frey: Als die Antidiskriminierungs-Richtlinien im Jahr 2000 erlassen wurde, wurde der Zugang zu Gütern und Dienstleistungen nur in der Antirassismus-Richtlinie (RL 2000/43/EG) aufgenommen. Später wurde der Diskriminierungsschutz aufgrund des Geschlechts noch ausgeweitet.

Darin besteht der unbefriedigende Zustand der „Hierarchisierung“. Das bedeutet, dass aufgrund des Alters, der Behinderung, der Religion und Weltanschauung und der sexuellen Orientierung in Österreich kein Diskriminierungsschutz beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen erlassen werden muss.

Es ist natürlich möglich, über das EU-rechtliche Mindestmaß hinauszugehen. Alle Bundesländer haben das in ihrem Bereich getan. Auf Bundesebene ist das nur im Behindertengleichstellungsgesetz geschehen.

BIZEPS: Wir danken für das Interview.