Was ist ein Aktionsplan?

Ich habe den Eindruck, man erwartet sich durch den Aktionsplan Alles-wird-gut-Verschriftlichungen, was keineswegs der Fall ist. Ein Kommentar.

BilderBox.com

Nach den zahlreichen Kommentaren und Enttäuschungsbekundungen über den Aktionsplan Behinderung 2022-2030, mag diese Frage seltsam klingen, muss jedoch trotzdem gestellt werden, weil für mich die Enttäuschung zu einem guten Teil auf einem Missverständnis gründet.

„Einen nationalen Aktionsplan gibt es in einigen EU-Mitgliedstaaten. Es handelt sich um Aktionspläne/Leitlinien, mit denen staatliche und private Einrichtungen bei der gemeinsamen Förderung verschiedener Aktivitäten unterstützt werden. Oft tragen diese Pläne auch dazu bei, dass öffentliche Gelder für Projekte bereitgestellt werden. Leitlinien und Pläne gibt es in verschiedenen Formen in den USA und auch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Um die Integration politischer Maßnahmen zur Förderung zu gewährleisten, sollten die relevanten öffentlichen und privaten Akteure bei der Ausarbeitung politischer Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen in enger Abstimmung zusammenarbeiten. Die Leitlinien wenden sich in erster Linie an politische Entscheidungsträger in den Mitgliedstaaten“, sagt Wikipedia.

Was diese Definition klar macht: Es handelt sich um Aktionen, durch die etwas (Bestimmtes) geschehen soll. Was die Definition auch noch klar macht: Das mit dem Zusammenarbeiten bedarf noch politischer Übung.

Ich habe jedoch den Eindruck, man erwartet(e) sich durch den Aktionsplan Alles-wird-gut-Verschriftlichungen, was keineswegs der Fall ist.

Zwei der zahlreichen Reaktionen haben mich dennoch sehr verwundert:

Jene der Lebenshilfe Österreich, die sagt: „Lebenshilfe: Nationaler Aktionsplan Behinderung 2022-2030 ist nicht ausreichend“

Gegenfrage: In welchen Bereichen ist er denn ausreichend? Wohnen? De-Institutionalisierung? Inklusive Bildung? Wenn ich nicht wüsste, dass sich die Lebenshilfe uneigennützig mit Haut und Haar für die Rechte der Menschen mit Behinderung einsetzt, könnte ich fast vermuten, man will doch nicht zu laut kritisieren.

Das Statement von Fiona Fidler, der Behindertensprecherin der NEOS: Nichtssagende Worthülsen-Blabla, kein einziges Mal das Wort „Menschenrechte“, obwohl diese Thematik im Parteiprogramm zahlreich behandelt wird, was wiederum den Schluss zulässt, dass sogar die Menschenrechtspartei behinderten Menschen andere Menschenrechte als Menschenrechte im Verfassungsrang „zuordnet“.

Und was nun?

Zunächst: Willkommen in der Realität. Jahrelang wurden wir mit Wolkenwörtern wie Partizipation, Inklusion, Teilhabe u. Ä. „warmgehalten“. Damit kann jetzt endlich Schluss sein.

Weiters: „Rechte“ und „Rechte“ unterscheiden (lernen): Die Behindertenrechtskonvention stellt KEINE personenbezogenen, einklagbaren Rechte dar: Der Staat tut, was er tut, wenn es ihm (hinein)passt, ist’s halt aufgrund der UN-Konvention.

Und zu guter Letzt der schwierigste Teil: Übersetzen der Wolkenwörter-Rechte in echte, bestehende und personenbezogene Rechte.

Dazu zwei Beispiele: „Persönliche Assistenz bundeseinheitlich“ heißt letztlich „wohnen und arbeiten, wo ich will“. In Echt-Recht wird es daher um freie Wohnsitzwahl und um Recht auf Erwerbs(ausübungs)freiheit gehen.

„Inklusive Bildung“ in wolkenwörtlich heißt in echt „Gleiche Bildung“ und ist hier auf Verfassungsebene verschriftlicht.

D. h., es wird leider primär die Aufgabe der Betroffenen (Eltern) sein, sich rechtlich durchzusetzen – deren Vereinen ist oft das eigene Hemd näher als des Mitglieds-Rock.

Und zu guter Letzt

Warum fordern wir nicht eine Task-Force Behinderung, damit Landes- und Bundesgesetze ausschließlich auf verfassungsrechtliche Defizite durchgekämmt und ECHTE Umsetzungspläne inklusive Zeitplan erstellt werden?

Zugegeben, dieses Vorgehen hätte einen gravierenden Nachteil: Wolkenwort-Politiker:innen und -interessensvertreter:innen müssten bei diesem Prozess als Zuschauer:innen fungieren.

Einen Vorteil für Politik hätte es aber auch: Es wäre klar(er), welche Rechte noch in (Verfassungs)Recht gegossen werden müssen.

Zudem wird es in den meisten Fällen dadurch nicht mehr darum gehen, OB ein behinderter Mensch in einer Institution lebt, in eine Sonderschule geht u. v. m., sondern ausschließlich darum, WER ihm seine Wünsche verwehrt.