Viele Menschen haben den Begriff Inklusion schon einmal gehört, wissen aber nicht genau, was hinter ihm steckt.

Aktion Mensch

Die Aktion Mensch hat sich auf ihrer Internetseite mit diesem Begriff beschäftigt und macht dabei u.a. auch deutlich, dass Inklusion ein Menschenrecht ist.

„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion“, heißt es u.a. auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Was ist Inklusion?