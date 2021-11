Was lernen wir aus der diskriminierenden Werbekampagne von Billa?

Per E-Mail teilen

Am 28. Oktober 2021 forderte Nikolaus Kunrath (Grüne) im Wiener Gemeinderat dafür Sorge zu tragen, dass zukünftig keine diskriminierenden Werbekampagnen mehr durchgeführt werden. Der Antrag wurde abgelehnt.

GRÜNE

Im Oktober 2021 sorgte die Plakatwerbung von Billa mit dem Aufdruck „Mit einer Behinderung wirst du nicht gebraucht“ für enorme Aufregung. Am 18. Oktober 2021 entschied der Österreichische Werberat, dass die Billa-Kampagne eine Verletzung des Ethikkodex der Werbewirtschaft darstellt.

Die Plakate wurden daher früher als geplant entfernt. Doch ist das ausreichend?

So etwas darf nicht wieder passieren!

Am 28. Oktober 2021 brachte Abgeordneter Nikolaus Kunrath (Grüne) gemeinsam mit anderen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten der Grünen im Zuge einer Gemeinderatssitzung folgenden Antrag ein:

Der amtsführende Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, KR. Peter Hanke, wird ersucht mit der Fachgruppe Werbung in der Wirtschaftskammer Wien in Kontakt zu treten, um nach Lösungen dafür zu suchen, dass hinkünftig keine diskriminierenden Werbekampagnen mehr durchgeführt werden. Ebenso soll im gesamten Einflussbereich der Stadt Wien darauf geachtet werden, dass Werbeflächen für diskriminierende Werbekampagnen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.

In seinen Ausführungen zum Antrag meint Nikolaus Kunrath, dass der Schaden durch die Kampagne schon angerichtet worden sei.

Das, was Menschen ohnehin schon über Menschen mit Behinderungen denken, würde durch eine solche Kampagne immer wieder bestätigt und brenne sich zudem durch den täglichen Sichtkontakt weiter ein, führt Kunrath weiter aus und bemerkt zudem, dass keine Wendung so stark sein könne, um diese Aussagen zu neutralisieren.

Es sei bedauerlich, dass die Gewista nicht gegen die Plakat-Kampagne eingeschritten sei.

Antrag abgelehnt

Während Grüne und ÖVP für den Antrag stimmten, stimmten SPÖ, NEOS und FPÖ dagegen. Infolgedessen wurde der Antrag aufgrund fehlender Mehrheit abgelehnt.

Von der diskriminierenden Werbekampagne bleibt also, dass sie verfrüht aufgelöst wurde und das Urteil des Österreichischen Werberats. Das sind alles Dinge, die im Nachhinein passiert sind.

Um so etwas aber in Zukunft zu verhindern, bräuchte es aber in der Tat Strategien, die Kampagnen, die eindeutig diskriminierend sind, schon im Vorhinein verhindern. Das würde zeigen, dass man aus dem Sachverhalt wirklich etwas gelernt hat und bereit ist, zukünftig etwas zu ändern.

Die Frage, was man aus der diskriminierenden Werbekampagne für die Zukunft mitnehmen kann, bleibt offen.