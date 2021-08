Was sich derzeit beim Finanzamt bei der Verlängerung der Familienbeihilfe abspielt – ein Beispiel aus der Praxis

Das Finanzministerium versinkt seit einiger Zeit im völligen Chaos. Politisch verantwortlich dafür ist Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der bisher nicht aktiv wurde.

„BIZEPS ist derzeit mit vielen Beratungsanfragen von Menschen mit Behinderungen bzw. ihren Angehörigen konfrontiert, die verzweifelt auf die Auszahlung der Familienbeihilfe, vor allem der Erhöhten Familienbeihilfe warten“, erläuterte vor wenigen Tagen Cornelia Scheuer vom Behindertenberatungszentrum BIZEPS und führt aus: „Die Betroffenen sind verzweifelt.“

Wir bringen hier – mit Erlaubnis der Familie – einen exemplarischen Sitationsbericht. Ein 27 jähriger erheblich behinderter Mann und seine Eltern zeigen auf, welch unwürdige Zustände derzeit herrschen.

Der behinderte Mann bezieht u.a. Pflegegeld und wird als erwerbsunfähig eingestuft. Alle Bestätigungen liegen dem Finanzministerium vor und trotzdem spielte sich folgendes ab:

Am 18.02.2021 erfolgte eine Überprüfung des Anspruches auf Familienbeihilfe. Am 26.03.2021 wurde der Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe vom Finanzamtes bestätigt und bis Dezember 2025 gewährt.

Mitte Mai 2021 – also nur 6 Wochen später!!!!, wurde plötzlich und ohne eine Erklärung seitens des Finanzamtes die Familienbeihilfe NICHT MEHR AUSBEZAHLT! Einfach kommentarlos keine Auszahlung der dringendst benötigten 380,- Euro pro Monat , an einen behinderten Menschen!

Wir fragten daher beim Finanzamt nach und erhielten die Info, dass eine neuerliche Überprüfung des Anspruches (nach 6 Wochen!!!) durchgeführt wird. Man benötige nun Einkommensnachweise, diesmal würde lt. Referentin die Bearbeitung allerdings einige Monate dauern.

Ende Mai 2021 erhielten wir per Post das Überprüfungsformular, legten den Einkommensbescheid der MA 40 bei und retournierten es umgehend an das Finanzamt per Einschreiben.

Am 13. Juli 2021 fragten wir beim Finanzamt nach, wann unser Sohn denn wieder seine € 380,- erhalten würde, die er dringendst für seine Therapien braucht. Auskunft der Referentin: unser Schreiben sei zuerst an das Bundesrechenzentrum gegangen, dann dauert es ca. ein Monat, bis es von dort an das Finanzamt weiteregeleitet wird. Die Bearbeitung des Aktes würde dann, nachdem das Finanzamt die Unterlagen erhalten hat, nochmals mindestens drei Monate dauern.

Also erhält ein behinderter Mensch nur deshalb monatelang keine erhöhte Familienbeihilfe, weil das Finanzamt einen selbst bereits erteilten Bescheid plötzlich überprüfen will. Es ist doch davon auszugehen, dass eine Behörde einen Bescheid nur dann ausstellen kann und darf, wenn die entsprechende Sachlage klar ist …

Es ist zutiefst unmenschlich und erniedrigend, dass ein behinderter 27-jähriger plötzlich wieder auf die finanzielle Unterstützung seiner Eltern angewiesen ist, um seine Arzt/Therapiekosten zu bezahlen ohne sich verschulden zu müssen.

Diese Vorgehensweise ist ein Affront gegenüber den Eltern, die sich bemühen, ihrem behinderten Kind das finanzielle Überleben für ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Keiner der Entscheidungsträger hat auch nur im Ansatz eine Ahnung davon, was es an Kraft und Willen benötigt, ein behindertes Kind zu betreuen. Da sind derartige Vorkommnisse mehr als entbehrlich.

Gleichzeitig sinkt aber auch das Vertrauen in eine Regierung, die zwar € 222 Mio. an Werbeausgaben (mehr oder weniger ungeprüft) ausgibt, gleichzeitig aber die Schwächsten der Gesellschaft in die Gefahr des finanziellen Ruins stürzt. Man wird schon ein wenig nachdenklich, was hier noch alles auf uns zukommen wird …

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: natürlich sind wir dafür, dass der Anspruch von Sozialleistungen nicht einfach ungeprüft erfolgt. Dieser Prüfungsprozess kann und darf aber nicht zu Lasten der anspruchsberechtigen Empfänger gehen.