Was steht im Arbeitsübereinkommen der FPÖ Steiermark und der Steirischen Volkspartei für 2024 bis 2029?

Mit dem Slogan „Starke Steiermark. Sichere Zukunft.“ präsentieren die steiermärkischen Regierungsparteien FPÖ und ÖVP ihr Arbeitsübereinkommen für 2024 bis 2029. BIZEPS hat sich das Übereinkommen angesehen und gibt einen Einblick über die Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen.

In der Präambel des über 130-seitigen Regierungsprogramms findet man mit Schlagworten wie „klare Werteorientierung“, „Schutz unserer Heimat“, der Förderung von Wirtschaft und Innovation sowie der Stärkung von Leistung, sozialer Gerechtigkeit und Identität.

Man wirbt damit, „Landesbürgerinnen und Landesbürger“ in den Mittelpunkt zu stellen und Reformen im Bereich der Migration und des Asyls durchzuführen. Insgesamt hat das Arbeitsübereinkommen 31 Kapitel zu unterschiedlichen Themen.

Diese Kapitel sind zum Beispiel: Arbeit, Asylwesen, Bildung, Direkte Demokratie, Energie, Europa und Internationales, Familie, Frauen, Gemeinden und ländliche Entwicklung, Gesundheit, Soziales, Jugend und Ehrenamt, Kinderbetreuung und Elementarpädagogik, Kunst, Kultur und Brauchtum.

Im Kapitel „Bildung“ gibt es einen großen Abschnitt mit der Überschrift „Unterricht entsprechend den besonderen Bedürfnissen – Bekenntnis zu Sonderschulen“. Man fordert die Aufrechterhaltung der Sonderschule. Konkret heißt es:

Schulpflichtige Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf absolvieren die allgemeine Schulpflicht entweder in einer für sie geeigneten Sonderschule oder in Sonderschulklassen (SPF-Klasse).

In vielen Fällen kann eine Regelschule den entsprechenden Förderbedarf nicht kompensieren, weil je nach Art der Behinderung der Bedarf an Betreuung und Pflege höher ist als der an Beschulung. Kinder leiden in diesem System mehr, als sie davon profitieren.

Eltern wissen selbst am besten, welche Bedürfnisse ihr Kind hat, und müssen darum weiterhin über die Schulform für ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheiden können.