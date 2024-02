Was tut sich in Sachen Barrierefreiheit auf Niederösterreichs Spielplätzen?

Per E-Mail teilen

25 neue Projekte für Spielplätze und Schulhöfe sind im Jahr 2023 in Niederösterreich geplant worden. Ein Fokus liegt dabei auch auf der inklusiven Nutzung. BIZEPS hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.



NÖ Familienland GmbH

Die niederösterreichische Landesrätin, Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) spricht in einer Presseaussendung vom 5. Februar 2024 von 25 Projekten für die Neugestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen und anderen Begegnungsräumen, die 2023 geplant und teilweise bereits umgesetzt worden seien.

Besonders interessant dabei ist, dass der Schwerpunkt der Gestaltung auf der inklusiven Nutzung liegen soll. Die Landesrätin erläutert in der Presseaussendung:

Für die Zukunft ist die barrierearme Gestaltung mit Fokus auf Inklusion ein nächstes Ziel. Hier sollen sich alle Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen wohlfühlen. Möglichkeiten zur Bewegung und Begegnung für alle sollen geschaffen werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, teilhaben können. Das schließt Menschen mit Behinderung ebenso wie ältere Menschen mit Rollatoren und Eltern mit Kinderwägen mit ein. Es ist schön zu sehen, dass Inklusion immer mehr in unseren Köpfen ankommt und umgesetzt wird.

Wie viel ist jetzt wirklich barrierefrei?

BIZEPS hat schriftlich bei der Landesrätin nachgefragt, was dieses Statement für die Praxis konkret bedeutet. Wie ist „barrierearme“ und inklusive Nutzung zu verstehen und ist eine barrierefreie Gestaltung bei diesen 25 Spielplätzen tatsächlich bereits umgesetzt worden oder nur ein Ziel für die Zukunft?

Eine Antwort bekamen wir von Vesna Urlicic. Sie ist Mitarbeiterin des Spielplatzbüros der NÖ Familienland GmbH. Diese Stelle war auch in die Planung der 25 Spielplatzprojekte involviert:

Wir haben uns für die Bezeichnung „barrierearm“ entschieden, da der Begriff „barrierefrei“ aus unserer Sicht missverständlich ist. Vollständige Barrierefreiheit ist auf Grund der unterschiedlichen Erfordernisse unterschiedlicher Nutzer/-innengruppen in der Praxis kaum erreichbar (z.B. Widerspruch in der Ausführung zum Ertasten mit dem Langstock versus schwellenlose Gestaltung für Rollstuhlnutzer/-innen). Hinzu kommen bei den Spielplätzen auch die unterschiedlichen Fähigkeiten verschiedener Altersgruppen (Kleinkinder, Volksschulkinder, Jugendliche, Erwachsene, Betagte). Da es uns ein Anliegen ist, dass sich eine möglichst breite Nutzer/-innengruppe angesprochen fühlt, setzen wir uns seit Jahren für inklusive Gestaltung, die den „gemeinsamen Nenner“ hinsichtlich Barrierefreiheit sucht, und gemeinsame Nutzung bzw. gemeinsames Spiel fördert, ein.

Auf die Frage, inwieweit die Barrierefreiheit schon umgesetzt wurde, teilte man uns mit, dass man die tatsächliche Ausführung im Detail nur bedingt beeinflussen könne, dennoch habe die Bewusstseinsbildung dazu beigetragen, dass in einigen Projekten inklusive Gestaltungsmomente Eingang gefunden haben. Frau Urlicic nennt folgende Beispiele:

Breite Hangrutschen, bei welchen gemeinsames Rutschen mit einer zweiten Person möglich ist, diese sind mit einer Rampe versehen, sodass das Hinaufschieben mit einem Rollstuhl ermöglicht wird

Liegebretter im Sandspielbereich bzw. unterfahrbare Spieltische bzw. Wassertische

Kletterelemente mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die stellenweise mit dem Rollstuhl anfahrbar sind

Wo es möglich ist, werden zwei Spielebenen angeboten, eine davon soll barrierefrei gestaltet sein

Verstärkt wird auf universell und gemeinsame bespielbare Spielgeräte wie zum Beispiel Gruppenschaukeln gesetzt, diese sind gedacht für Menschen, die aktiv nicht selbst schaukeln können. Sie können so von den anderen mitbewegt werden.

Naturnahe Gestaltung: natürliches Material hat eine höhere Qualität, ein anderer Vorteil liegt darin, dass Naturmaterialien mit dem Mehr-Sinne Prinzip erfassbar sind (zum Beispiel Tasterlebnis, Geruchserlebnis). Bei natürlichen Fallschutzmaterialien wie Holzschnitzel werden gegebenenfalls Zufahrtmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer:innen geschaffen oder ein leichter befahrbares Fallschutzmaterial.

Leitfaden „Spielen ohne Barrieren“

Einen genaueren Einblick, wie die Barrierefreiheit auf Spielplätzen umgesetzt werden kann, gibt der Leitfaden „Spielen ohne Barrieren“ der NÖ Familienland GmbH. Dort wird auch ein Beispiel für einen inklusiven Spielplatz genannt.

Dieser befindet sich in der Friedrich Ludwigstraße in Amstetten und wurde mit Beteiligung der Allgemeinen Sonderschule „Sonnenschule“ in Amstetten sowie der Volksschule Allersdorf gestaltet.

Frau Urlicic versichert, dass man sich darum bemühen wolle, das Thema Inklusion mit Nachdruck in den niederösterreichischen Gemeinden zu verankern. So wolle man in die Neufassung der Norm B2607 „Spiel- und Bewegungsräume im Freien“ entsprechende Empfehlungen zur inklusiven Gestaltung aufnehmen.