WE ARE MANY – 16. Diversty Ball findet am 7. September 2024 statt

Die Ballnacht der Vielfalt und Inklusion ist zurück. Unter dem Motto „WE ARE MANY“ zu Deutsch „Wir sind viele“ findet am Samstag, den 7. Septemper 2024 der 16. Diversity Ball statt.



Auch im Jahr 2024 feiert man die Vielfalt der Gesellschaft in all ihren bunten Facetten. Ob klassischer Ballbesucher oder schillernder Partyvogel, am Parkett des Balls der Vielfalt sind alle willkommen.

Beim Dresscode ist alles erlaubt, egal, ob elegante Robe oder ausgefallenes Kostüm.

Das Motto des Diversity Balls 2024 lädt ein, sich zu vereinen, Barrieren zu überwinden und gemeinsam eine Welt der Inklusion und Akzeptanz zu gestalten.

Es ermutigt dazu, Unterschiede als Bereicherung anzusehen und eine Atmosphäre des Miteinanders zu schaffen, in der jeder individuelle Beitrag geschätzt wird.

Feiern in der historischen Kulisse des Wiener Rathauses

Für den 16. Diversty Ball öffnet diesmal das Wiener Rathaus seine Pforten. Das gesamte Rathaus wird bespielt – auf insgesamt fünf Dancefloors sorgen Live-Acts und DJs für Stimmung. Einlass ist ab 20 Uhr.

Preisverleihung

Im Jahr 2024 wird erstmals vor dem offiziellen Beginn des Diversity Balls von 17:00-20:30 Uhr, im Festsaal des Rathauses der sogenannte Preis der Vielfalt vergeben. Diese Auszeichnung ist für außergewöhnliche Leistungen im Bereich Diversität, Vielfalt und Inklusion gedacht.

Ausgezeichnet werden Großunternehmen und KMU, gemeinnützige Vereine & Organisationen sowie Einzelpersonen für ihr außergewöhnliches Engagement im Bereich Vielfalt, Diversität und Inklusion.

Jetzt Tickets sichern!

Unter https://www.diversityball.at/tickets/ sind ab sofort Tickets erhältlich.

Für Studierende, Lehrlinge, Pensionist:innen, Menschen mit Behinderung, Arbeitssuchende, Grundwehr- & Zivildiener sind ermäßigte Tickets erhältlich. Für die Ermäßigung muss ausnahmslos ein Ausweis (Behindertenpass, Studierendenausweis, AMS- Kulturpass etc.) am Eingang vorgewiesen werden.

Die Tickets der Kategorie „Assistenz Ticket“ sind nur gültig für Menschen mit Behinderung, die auf Persönliche Assistenz angewiesen sind. Das Ticket gilt für die Person, die Assistenz benötigt, sowie eine Begleitperson.

Weitere Informationen zum 16. Diversity Ball bekommen Sie auf der offiziellen Internetseite des Diversity Balls.