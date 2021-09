Per E-Mail teilen

Die bunteste und vielfältigste Ballnacht des Jahres geht in die nächste Runde: Diversity Ball am 11. September 2021

equalizent

Am 11. September 2021 verwandelt der Diversity Ball den Kursalon Wien in einen spektakulären Ort gelebter Vielfalt, wo das Zusammentreffen klassischer Balltradition und moderner Partykultur zu einem unvergesslichen Fest der Lebensfreude wird.

Der 13. Diversity Ball – presented by Magenta Telekom – steht für für Vielfalt, Respekt, Gleichstellung und Barrierefreiheit. Denn hier ist am Red Carpet jede_r ein Star – ob in High Heels oder Rollstuhl. Hauptsache authentisch und einzigartig. Veranstalter des einzigartigen Balls ist das Schulungszentrum equalizent, Österreichs führendes Institut für Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Gebärdensprache und Diversity Management. Mit dem Diversity Ball macht sich das Team rund um equalizent stark für Inklusion – ein Menschenrecht, das unter anderem durch maximale Barrierefreiheit verteidigt wird.

Aktuelles Ballmotto: „We still have a dream“

„Der Diversity Ball schafft es, Welten zu verbinden und die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Alles darf sein, alles ist möglich. Wir träumen von einer Welt ohne Barrieren und ohne „Rand“ -gruppen und davon, dass man Vielfalt mit Neugier statt mit Skepsis begegnet“, so Monika Haider, Ballmutter und Geschäftsführerin von equalizent, in Vorfreude auf die schillernde Ballnacht.

Tickets gibt es online unter www.diversityball.at/tickets/

Facts:

Was: 13. Diversity Ball presented by Magenta

Wann: 11. September 2021, 20:00 Uhr

Wo: Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Tickets: 65 € Ticket Standard, 39 € Ticket ermäßigt und weitere Kategorien im

1G-Regel: Nur mit PCR-Test (max. 48h alt)