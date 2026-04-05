Wechsel an der Spitze des Sozialministeriumservice angekündigt

Große Herausforderungen für die neue Leiterin Barbara Mayer-Cristescu

BIZEPS

Das Sozialministerium hat am 27. März 2026 in einer Presseaussendung bekannt gegeben, dass Barbara Mayer-Cristescu zur neuen Amtsleiterin des Sozialministeriumservice bestellt wird. Das Sozialministeriumservice ist eine nachgeordneten Dienststelle des Sozialministerium.

Die formelle Ernennung durch die zuständige Sozialministerin Korinna Schumann ist für Anfang Mai 2026 vorgesehen.

Mayer-Cristescu folgt als Leiterin der Organisation auf Harald Gruber, der das Sozialministeriumservice seit 2020 geführt hat und nun in Pension geht.

Sie ist seit 2011 im Sozialministerium tätig und derzeit in der Abteilung IV/3 für finanzielle Angelegenheiten und Budgetfragen verantwortlich.

Sozialministeriumservice agiert noch immer uneinheitlich

Mit der neuen Funktion sind bedeutende Herausforderungen verbunden. Der Unterstützungsbedarf für Menschen mit Behinderungen nimmt weiter zu, gleichzeitig bleibt die Sicherstellung ausreichender finanzieller Mittel eine zentrale Aufgabe. Auch die Weiterentwicklung von Angeboten im Bereich Arbeit und Soziales wird eine wichtige Rolle spielen.

Zudem steht eine stärkere Vereinheitlichung der Organisation im Fokus. Das Sozialministeriumservice agiert teilweise noch immer wie neun eigenständige Landesstellen. Abstimmungsprozesse sind nicht überall einheitlich, und auch die Umsetzung von Maßnahmen unterscheidet sich.

Eine zentrale Aufgabe der neuen Leitung wird es daher sein, gemeinsame Standards zu stärken und die Zusammenarbeit bundesweit weiter zu verbessern.