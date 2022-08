Wege zum inklusiven Haushaltsgerät

Die Internationale Funkausstellung öffnet am 2. September 2022 in Berlin ihre Pforten und präsentiert unter anderem die neuesten Entwicklungen bei Haushaltsgeräten. Leider bleiben jedoch blinde und sehbehinderte Menschen zunehmend vom technologischen Fortschritt ausgeschlossen, weil viele Geräte für sie nicht bedienbar sind.

Home Designed for All

Die Blinden- und Sehbehindertenverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz engagieren sich deshalb gemeinsam für mehr Barrierefreiheit im Haushalt – auch mit einem Stand auf der IFA. Der Name des Zusammenschlusses: „Home Designed for All“.

Moderne Haushaltsgeräte werden immer smarter und sind fast nur noch über Touchscreens oder Sensortasten bedienbar. Das führt dazu, dass viele potenzielle Kundinnen und Kunden einen Großteil der aktuell auf dem Markt erhältlichen Haushaltsgeräte nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

Vom 2. bis zum 6. September 2022 präsentiert sich „Home Designed for All“ mit einem Messestand auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) 2022. Ziel ist es, Hersteller und Händler auf die Problematik fehlender Barrierefreiheit bei Haushaltsgeräten aufmerksam zu machen.

Dazu dient auch ein kurzer und laientauglicher Erklärfilm auf der Webseite des Zusammenschlusses.

Voraussetzung dafür, dass alle Menschen im Haushalt zurechtkommen, ist ein „Design for All“. Dazu gehört, dass sinnesbehinderten Menschen die benötigten Informationen auf mehreren Wegen zur Verfügung gestellt werden.

Ob die Waschmaschine auf 30, 60 oder 90 Grad eingestellt ist, kann visuell über einen Screen, taktil über einen Drehschalter mit drei Stufen oder akustisch über spezifische Pieptöne mitgeteilt werden.

Am Stand werden Wege und Ansätze barrierefreier Gestaltung in einem Design for All vorgestellt. Darunter befindet sich auch eine Entwicklung der Fachhochschule Technikum Wien: Das taktile Panel zur Bedienung von Haushaltsgeräten kann am Stand ausprobiert werden.