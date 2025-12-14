Weihnachts- und Silvester-Feiern im Café Zeitlos – ein Angebot für alle

Assistenz24 erweckt Caféhaus im Wiener Pflegeheim Liesing zu neuem Leben
Nach einer vorübergehenden Schließung des bisherigen Kaffeehauses im Pflegeheim Liesing des Wiener Gesundheitsverbundes wird der Betrieb nun von einem neuen …
Das Café Zeitlos im Pflegewohnhaus Liesing in Wien lädt in der diesjährigen Feiertagszeit herzlich zu gemeinsamen Festen zu Weihnachten und Silvester ein.
Für alle, die Weihnachten oder den Jahreswechsel in gemütlicher Gemeinschaft verbringen möchten, gibt es zwei besondere Angebote:
Das Café Zeitlos befindet sich im Pflegewohnhaus Liesing, Haeckelstraße 1A, 1230 Wien.
In der warmen, einladenden Atmosphäre des Café Zeitlos können Gäste bei Kaffee, Getränken und weihnachtlichen Snacks zusammenkommen, sich austauschen und die Feiertage gemeinsam genießen.
Eine Voranmeldung ist für die Teilnahme erbeten (cafe@assistenz24.at bzw. 0660/6983592).
Die Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen – Bewohner:innen des Hauses ebenso wie Nachbar:innen und Gästen aus der Umgebung.
„Wir können auch gut mithelfen, wenn jemand hilfe beim Essen braucht etc und vielleicht keine Assistenz hat“, erfuhr BIZEPS von den Betreiber:innen des Café Zeitlos.
Das Café Zeitlos wurde im Februar 2024 im Rahmen eines inklusiven Projekts der Assistenz24 NÖ GmbH wiederbelebt und zu einem offenen Treffpunkt für Jung und Alt gemacht.
Ziel ist es, Begegnungen zwischen Pflegewohnheim-Bewohner:innen und der lokalen Gemeinschaft zu fördern. Neben dem täglichen Cafébetrieb werden regelmäßig Events, Gespräche und kulturelle Angebote organisiert, die den Austausch über Generationen hinweg unterstützen.
