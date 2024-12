Weihnachtsempfang in der Hofburg: Bundespräsident lädt Menschen mit Behinderungen ein

UN-Behindertenrechtskonvention als Leitlinie für Österreich - Blick nach vorne: Erwartungen an die zukünftige Regierung. Bundespräsident Van der Bellen: „Inklusion passiert nicht, wenn wir davon reden. Inklusion passiert, wenn wir sie umsetzen.“

Am 13. Dezember 2024 fand in der Wiener Hofburg erneut der traditionelle Weihnachtsempfang für Menschen mit Behinderungen statt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau, Mag.a Doris Schmidauer, luden Gäste aus ganz Österreich zu einem stimmungsvollen Abend ein.

Vor Beginn des Festes tauschten sich wie schon üblich der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer im Präsidentenbüro mit dem Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates Klaus Widl und seinen Präsidiumskollegen:innen Franz Groschan und Christina Schneyder sowie der Bundesbehindertenanwältin Christine Steger im Rahmen eines produktiven Arbeitsgesprächs über aktuelle behindertenpolitische Themen aus.

Bei der anschließenden Weihnachtsfeier in der Hofburg hielt der Bundespräsident in seiner Rede fest:

Sichtbarkeit ist mehr als gesehen werden. Sie bedeutet, ins Gespräch zu kommen. Gehört zu werden. Mitzugestalten. Sichtbarkeit ist die Tür zu echter Inklusion. Zu mehr Offenheit, Verständnis und Begegnung.

Diese Begegnungen sind der Grund, warum ich mich jedes Jahr darauf freue, dass so viele Menschen bei der inklusiven Weihnachtsfeier in der Hofburg zusammenkommen. Ein großer Dank an alle, die dazu beitragen, dass Österreich jeden Tag ein Stück weit inklusiver wird.