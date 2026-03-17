Welt-Down-Syndrom-Tag: ATF-Kürzungen stoppen – berufliche Inklusion jetzt absichern

dabei-austria mit drei Forderungen an die Regierung. Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderungen steigt fünfmal so stark wie insgesamt – Druck auf bewährte Programme steigt



dabei-austria | Dachverband berufliche inklusion Austria

Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags am 21. März erinnert dabei-austria – Dachverband berufliche Inklusion Austria – daran, dass berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen keine Selbstverständlichkeit ist.

Gerade für Menschen mit Trisomie 21 ist der Einstieg in Beschäftigung besonders herausfordernd, umso wichtiger sind stabile Unterstützungsangebote. Trotzdem drohen massive Kürzungen bei jenen Programmen, die berufliche Inklusion überhaupt erst ermöglichen.

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen jedoch eine alarmierende Entwicklung: Im Februar 2026 waren 17.199 Menschen mit Behinderungen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit fünfmal so stark wie die Gesamtarbeitslosigkeit. Der Bedarf ist steigend, während die Finanzierung in Frage gestellt ist.

„Man hat es kommen sehen und hat die Zeit versäumt. Jetzt befindet man sich in einer Zeit, wo man ausschließlich in Richtung Einsparungen, Kürzungen arbeitet, ohne diesem Kapitel die geeignete Priorität zu geben“, sagt Eva Skergeth-Lopič, Vorstandsvorsitzende von dabei-austria.

Bewährte Programme zeigen Wirkung – und stehen dennoch vor Kürzungen

Das Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) und ergänzende Maßnahmen für berufliche Perspektiven leisten einen zentralen Beitrag zur beruflichen Inklusion. Die Wirkung ist messbar:

53 Prozent der abgeschlossenen Begleitungen (Zeitraum Jänner bis August 2025) durch die Arbeitsassistenz führten zu einer Beschäftigungsaufnahme

86 Prozent davon direkt am ersten Arbeitsmarkt

Bei der Sicherung bestehender Beschäftigung lag die Erfolgsquote bei 85 Prozent

Hinter diesen Zahlen stehen rund 2.800 Fachkräfte österreichweit, die jährlich 110.000 Menschen mit Behinderungen und ausgrenzungsgefährdete Jugendliche begleiten.

Finanziert werden diese Programme über den Ausgleichstaxfonds (ATF). Laut aktuellem Budgetfahrplan sollen die Bundeszuschüsse jedoch von 65 Millionen Euro im Jahr 2026 auf nur noch 15 Millionen Euro im Jahr 2029 sinken – bei gleichzeitig steigendem Bedarf und wachsenden Personalkosten durch Kollektivvertragserhöhungen.

„Kürzungen bei bewährten Inklusionsprogrammen sind nicht nur sozialpolitisch falsch. Sie sind auch volkswirtschaftlich kurzsichtig“, sagt dabei-austria-Geschäftsführerin Christina Schneyder.

Wer heute bei der beruflichen Inklusion spart, zahlt morgen mehr für Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe und den Verlust von Fachkräften.

Drei Forderungen an die Bundesregierung

dabei-austria fordert die Bundesregierung und alle beteiligten Ministerien zu konkreten Schritten auf:

ATF sofort stabilisieren: Die degressive Gestaltung der Bundeszuschüsse muss überprüft und korrigiert werden. Teilnehmer:innen brauchen verlässliche Unterstützungsstrukturen. ATF-Evaluierung jetzt starten: Das im Regierungsprogramm verankerte Vorhaben muss unverzüglich umgesetzt werden – unter Einbindung von dabei-austria und den betroffenen Organisationen. Finanzierungslogik reformieren: Gemeinsam mit allen Stakeholdern muss ein nachhaltiges Einnahmenmodell entwickelt und politisch beschlossen werden.

Mit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Österreich verpflichtet, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Teilhabe am Berufsleben zu ermöglichen. Ein Bekenntnis zu sozialer Teilhabe, das nicht mit den nötigen Mitteln hinterlegt wird, bleibt eine leere Hülle.

„Es reicht nicht, sich zu sozialer Teilhabe zu bekennen und gleichzeitig die Mittel dafür zu kürzen. Die Bundesregierung muss jetzt handeln, bevor Strukturen zerstört werden, die sich über Jahre bewährt haben und nicht so schnell wiederaufgebaut werden können“, sagt Christina Schneyder abschließend.