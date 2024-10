WeltWegWeiser fordert: Freiwilligenarbeit für alle zugänglich machen

Per E-Mail teilen

Internationale Freiwilligeneinsätze haben großes Potenzial, doch sie bleiben vielen Menschen in Österreich verwehrt. Das soll sich ändern, fordert WeltWegWeiser in einem Appell an die Politik.

Weltwegweiser

Internationale Freiwilligeneinsätze sollen für alle Menschen zugänglich sein, doch für Menschen mit Behinderungen bestehen noch zahlreiche Hürden. WeltWegWeiser fordert in einer Aussendung daher gezielte Maßnahmen, um Inklusion auch in der Freiwilligenarbeit voranzutreiben.

Wer auf Persönliche Assistenz angewiesen ist und sich international engagieren möchte, steht oft vor großen Herausforderungen. Diese betreffen nicht nur die Organisation und Durchführung des Einsatzes im Gastland, sondern auch die finanzielle Belastung.

Persönliche Assistenz ist in vielen Ländern nicht ausreichend geregelt oder unterstützt, was den Zugang zu Freiwilligeneinsätzen für Menschen mit Behinderungen deutlich erschwert.

Forderungen für inklusive Freiwilligeneinsätze

Finanzielle Unterstützung für Persönliche Assistenz im Ausland: WeltWegWeiser fordert, dass die Kosten für persönliche Assistenz auch bei Freiwilligeneinsätzen im Ausland gedeckt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen auf internationale Einsätze haben wie alle anderen.

Förderung auf Grundlage des individuellen Unterstützungsbedarfs: Die finanzielle Unterstützung muss sich an den individuellen Bedürfnissen der Freiwilligen orientieren. Es reicht nicht, allgemeine Förderpakete zu schnüren – es braucht maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Person eingehen.

Barrierefreie Strukturen im Gastland: Damit inklusive Freiwilligeneinsätze erfolgreich sind, müssen die Einsatzstellen vor Ort barrierefrei gestaltet sein. Hierfür ist eine enge Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen im Ausland notwendig, um sicherzustellen, dass Freiwillige mit Behinderungen optimal unterstützt werden können.

WeltWegWeiser betont, dass inklusive Freiwilligeneinsätze eine Bereicherung für alle Beteiligten darstellen. Es ist daher unerlässlich, Hindernisse abzubauen und Menschen mit Behinderungen die gleichen Möglichkeiten zu bieten, sich international zu engagieren.