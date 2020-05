Wer ist Teil der Risikogruppe (und wer nicht)? #COVID19 #coronavirus

Das Gesundheitsministierum hat am 7. Mai 2020 die COVID-19-Risikogruppe-Verordnung veröffentlicht. Was wird darin geregelt?

Die Verordnung regelt die Definition der allgemeinen COVID-19-Risikogruppe. Wie viele der derzeit veröffentlichten Gesetzestexte und Verordnung ist sie aber extrem spät fertig und wird rückwirkend erlassen.

„Diese Verordnung tritt mit 6. Mai 2020 in Kraft. COVID-19-Risiko-Atteste können erstmals mit Wirksamkeit ab diesem Zeitpunkt ausgestellt werden“, heißt es daher.

Grundsätzlich wird in der Verordnung anhand von medizinischen Indikationen geregelt wer „ein Recht auf Homeoffice oder Freistellung“, berichtet der Standard.

Die COVID-19-Risikogruppe-Verordnung bietet neben den aufgezählten Erkrankungen auch noch folgende – genau zu begründende Möglichkeit – einer Zuordnung zur Risikogruppe:

§ 2 Abs 2: Abgesehen von den in Abs.1 genannten medizinischen Indikationen ist die Ausstellung eines COVID-19-Risiko-Attests nur dann zulässig, wenn sonstige schwere Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen vorliegen, die einen ebenso schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 wie bei den in Abs. 1 gelisteten Krankheitsbildern annehmen lassen. Dies ist von dem/der das COVID-19-Risiko-Attest ausstellenden Arzt/Ärztin in seinen/ihren Aufzeichnungen entsprechend zu begründen und zu dokumentieren.