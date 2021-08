Werbekampagne „Lebenshilfe Wien. Bringt uns weiter“

Die Lebenshilfe Wien setzt anlässlich ihres 60-Jahre-Jubiläums verstärkt auf Werbung in der Stadt.

Lebenshilfe Wien

Mit der neuen Kampagne „Lebenshilfe Wien. Bringt uns weiter“ rückt die Behindertenorganisation Menschen mit Behinderungen sowie ihre eigenen Dienstleistungen, die Begleitung beim Wohnen, Arbeiten und bei Aktivitäten in der Gesellschaft, in den Mittelpunkt.

Für „Leo“ zum Beispiel, der sowohl in den neuen Spots und als auch auf der Plakat- und Internetwerbung zu sehen ist, ist das Team der Lebenshilfe Wien ein wichtiger Ansprechpartner im Leben.

Der Kunde der Lebenshilfe lebt selbstbestimmt in seiner eigenen Wohnung, arbeitet in einer Kreativgruppe, hat einen großen Bekanntenkreis, macht Musik in einer Band und jobbt in der Freizeit gelegentlich als DJ. An seiner Seite steht das Team der Lebenshilfe Wien parat.

Er findet Rat und Unterstützung sowohl bei Fragen, die die Arbeit, Wohnung und Freizeit betreffen, bei finanziellen Angelegenheiten, der Begleitung zu Ämtern und Ärzten und auch in Lebensphasen, wo es ihm nicht so gut geht.

Kreative Umsetzung

Viele wissen nicht über die Arbeit der Lebenshilfe Bescheid, sehen die kleinen und größeren Errungenschaften nicht, wenn es gelingt, gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu erwirken.

„Mit der neuen Kampagne machen wir auf unsere Arbeit aufmerksam, stellen unsere Klientinnen und Klienten in den Mittelpunkt. Die Idee, alles andere in der Bildgestaltung rund um diese oft unsichtbaren Erfolgsmomente „verschwinden“ zu lassen, hat uns überzeugt“, führt Nicole Reiter, Kommunikationsbeauftrage der Lebenshilfe Wien, aus.

„Die dentsu Agentur Merkle hat unser Anliegen von der Strategie bis zur Umsetzung perfekt auf den Punkt gebracht“, ergänzt sie. Mit Plakaten, Spots für Hörfunk und TV, Web-Banner und Sonderwerbeformen, wie Snip-Cards, wird die Lebenshilfe Wien in der Stadt vertreten sein.

Brücken hinaus in die Gesellschaft

Damit Inklusion in allen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderungen gelingen kann, braucht es gemeinsamen Veränderungs- und Gestaltungswillen.

„Die Zusammenarbeit mit dem Agenturnetzwerk dentsu ist hier ein Erfolgsbeispiel. Seit 11 Jahren bekommen wir nicht nur fachliche Unterstützung im Bereich Werbung, sondern auch Praktikumsplätze für unsere KundInnen in der Agentur, und erleben schöne gemeinsame Stunden bei Sport-, Umwelt- oder saisonalen Aktivitäten“, freut sich Bernhard Schmid, Generalsekretär der Lebenshilfe Wien, über diese Partnerschaft.

Auch bei den Drehs der Kampagne stand Inklusion an der Tagesordnung, denn es gingen bei vielen Szenen MitarbeiterInnen der Agentur und KundInnen der Lebenshilfe gemeinsam an das Set.