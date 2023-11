Werner Vogt, renommierter Chirurg und Menschenrechtsverfechter, ist tot

Per E-Mail teilen

Trauer um Werner Vogt: Ein Arzt, der Geschichte schrieb

Christian Fürthner

Dr. Werner Vogt, ein anerkannter Wiener Unfallchirurg und Gründer der Arbeitsgemeinschaft „Kritische Medizin“, ist im Alter von 85 Jahren am 12. November 2023 verstorben.

Vogt war entscheidend daran beteiligt, die vom Psychiater Heinrich Gross im Dritten Reich in der Wiener „Euthanasie-Klinik“ Am Spiegelgrund begangenen Gräueltaten öffentlich zu machen, wo Gross behinderte Kinder für Forschungszwecke ausnutzte und in deren Mord verwickelt war.

Eines der Opfer: Die Geschichte des Friedrich Zawrel, der die NS-Euthanasie am Spiegelgrund überlebte und seinem Peiniger, Psychiater Heinrich Gross, auch nach dem Krieg nicht entkam.

Trotz rechtlicher Herausforderungen und einer beschädigten Karriere wurden die strafrechtlichen Verfahren gegen Gross letztendlich wegen seiner fortgeschrittenen Demenz eingestellt.

Vogts herausragende Karriere umfasste internationale medizinische Missionen und eine Rolle als Wiener Pflegeombudsmann.

Sein Lebenswerk brachte ihm 2019 eine Ehrung der Österreichischen Liga für Menschenrechte ein.