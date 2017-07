Wie barrierefrei sind Wiener Hotels?

Das Angebot an barrierefreien Übernachtungsmöglichkeiten ist in Wien gering, trotz der Tatsache, dass Nächtigungsrekorde verzeichnet werden und die Bettenkapazitäten steigen.

BilderBox.com

Comfort4all hat die Lage in den Wiener Hotels erhoben und sich genauer angesehen. In einer Aussendung wurde kürzlich festgehalten: „Allein in der EU leben 140 Mio. ‚Personen mit Zugangsbedürfnissen‘, also Personen im erwerbsfähigen Alter mit Behinderung plus Personen ab 65 Jahren. Das entspricht 27,54 Prozent der Bevölkerung in der Europäischen Union.“

Trotz dieser hohen Anzahl und des Diskriminierungsverbots nach dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz bietet noch nicht jeder Hotelbetrieb in Wien barrierefreie Zimmer an.

Erhebung zur aktuellen Lage

Gleich bei der Buchung zeigt sich, dass barrierefreie Zimmer nur in 29 Prozent der Fälle gebucht werden können.

Franz Schweidler, von Comfort4all sagt dazu: „Dies stellt eine deutliche Benachteiligung von Menschen mit Behinderung dar und birgt ein reales Risiko für Schadensersatzforderungen im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes gegenüber dem Hotel“.

Barrierefreies Parken ist lediglich in jedem zweiten Hotel möglich. Barrierefreie Zugänge sind dagegen in 85 Prozent vorhanden. Es zeigt sich jedoch, dass der Blick stark auf Menschen mit Mobilitätsbehinderungen liegt, induktive Höranlagen oder ein taktiles Leitsystem fehlten bei den begangenen Hotels komplett.

Von 53 Hotels wurden nach einer Zufallsstichprobe 27 Hotels untersucht. In der Präsentation des Forschungsberichts zeigen sich folgende Ergebnisse:

Und wie sehen die Zimmer aus?

Normgerechte Bewegungsflächen (150 cm Durchmesser) sind in jedem zweiten Fall vorhanden. Das betrifft folgende Bereiche: Eingangsbereich des Zimmers, Bettsituation, Schrank- und Garderobenbereich, WC-Bereich und Duschplatz.

In ungefähr zwei Drittel der getesteten Hotels sind die Notrufeinrichtungen im Badezimmer zu hoch montiert, sodass nach einem Sturz vom Boden aus keine Hilfe gerufen werden kann.

Die WCs

In den Lobby- und Gastronomiebereichen sind in 60 Prozent der untersuchten Hotels als barrierefrei gekennzeichnete WCs zu finden, davon sind jedoch nur 18,5 Prozent normgerecht ausgeführt.

Die Erhebung zeigt deutlich, dass bei den Wiener Hotels noch viel Handlungsbedarf hinsichtlich barrierefreier Nutzbarkeit besteht und das Augenmerk hierbei nicht nur auf in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen gelegt werden sollte.