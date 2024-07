Wie behindertenfeindlich ist Donald Trump?

Nun gibt ein SPIEGEL-Bericht einen Einblick über die Denkweise von Donald Trump zu behinderten Menschen.

Fred C. Trumps III – ein Neffe von Donald Trump – erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen US-Präsidenten, der derzeit um eine Wiederwahl kämpft. Die TIME berichtete darüber ausführlich am 24. Juli 2024.

„In einem neuen Buch erhebt ein Neffe Donald Trumps Vorwürfe gegen den Ex-Präsidenten. Dieser habe angedeutet, man solle Menschen mit Behinderungen sterben lassen – auch Fred C. Trumps III. eigenen, schwerbehinderten Sohn“, heißt es im SPIEGEL-Bericht vom 25. Juli 2024 mit dem Titel: „Donald Trumps Neffe wirft seinem Onkel Behindertenfeindlichkeit vor“

Auszug aus dem SPIEGEL-Artikel:

Nach der Besprechung habe Trump seinen Neffen jedoch zur Seite genommen, so berichtet es dieser. »Diese Leute…«, habe Trump begonnen. »Der Zustand in dem sie sind, all die Kosten, vielleicht sollte diese Art von Leuten einfach sterben.«

Das Verhältnis zwischen Onkel und Neffe sei seitdem zerrüttet, so Fred C. Trump III. »Er redete von Ausgaben, wir redeten von menschlichen Leben«, so Trump III. Er sei nach den Aussagen wortlos aus dem Oval Office gegangen.