Klare Worte von Jan Böhmermann in der Sendung Royale des ZDF vom 13. Dezember 2024 zum Thema "Wie Deutschland Ausgrenzung als Inklusion verkauft“.

Passend zum Wohlfahrts- und verwässernden Inklusionsgedudel, das vor allem in der spendenreichen Vorweihnachtszeit seinen Höhepunkt erreicht, hat sich Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale in einer klaren und faktenreichen Form der Frage gewidmet, wie Deutschland Ausgrenzung als Inklusion verkauft.

„Inklusion – Mangelhaft! Menschen mit Behinderung sind in Deutschland oft mit Barrieren konfrontiert. Sie können an selbstverständlichen Dingen nicht teilnehmen. Einrichtungen wie Förderschulen und Werkstätten tragen häufig weiter zur Ausgrenzung bei“, heißt es in der Sendung Royale des ZDF vom 13. Dezember 2024 bei der die UN-Behindertenrechtskonvention eine wichtige Rolle spielt.

andererseits und das ZDF Magazin Royale haben für diese Recherche zusammen gearbeitet.