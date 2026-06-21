Brigitte Schumann: "Die AfD will die Schulen in Thüringen von dem 'Ideologieprojekt' Inklusion befreien."

Schumann, Brigitte

„Wie die Bildungspolitik der AfD in die Hände spielt„, so lautet der Titel eines Beitrags der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann, den diese auf der Plattform Bildungsklick veröffentlicht hat.

„Die AfD will die Schulen in Thüringen von dem ‚Ideologieprojekt‘ Inklusion befreien. In Sachsen-Anhalt will die AfD inklusive Bildung ‚unverzüglich‘ beenden. Die etablierte Bildungspolitik in den Ländern und im Bund hat ihren Anteil daran“, schreibt Brigitte Schumann in der Ankündigung ihres Kommentars auf der Plattform Bildungsklick.

Und weiter heißt es im Kommentar von Brigitte Schumann: „Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Nach den derzeitigen Umfragewerten ist die absolute Mehrheit für die AfD nicht ausgeschlossen. Während die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Juni ihren 20. Jahrestag am Sitz der Vereinten Nationen in New York unter dem Titel ‚From Convention to Commitment‘ begeht, drängt sich hierzulande die Frage auf, wie sicher inklusive Bildung vor dem Angriff der AfD in Zukunft sein wird. Sie ist als Menschenrecht in der UN-BRK verbrieft und diese hat seit 2009 mit der Ratifizierung durch Deutschland den Rang eines Bundesgesetzes. Außerdem ist inklusive Bildung als zentrales Nachhaltigkeitsziel in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen verankert.“