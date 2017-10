Wie funktionieren Stimmzettel-Schablonen für sehbehinderte oder blinde Menschen?

Per E-Mail teilen

Damit auch sehbehinderte oder blinde Personen selbständig wählen können, gibt es Stimmzettelschablonen. Doch wie genau verwendet man sie?

BIZEPS

Auch für die Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 gibt es wieder Stimmzettelschablonen – manche sagen Wahlschablonen dazu.

„Für blinde und sehbehinderte Personen stehen als Ausfüllhilfe für den Stimmzettel in jedem Wiener Wahllokal Stimmzettel-Schablonen zur Verfügung“, informiert die Magistratsbehörde 62 in Wien.

Wir zeigen in diesem Artikel, wie diese Stimmzettelschablonen im Detail aussehen und wie man sie benutzt.

Abgeschrägte Ecke

In der rechten oberen Ecke ist die Stimmzettelschablone abgeschrägt. Dies hilft sehbehinderten oder blinden Personen beim richtigen Einlegen des Stimmzettels.

Parteinamen erhaben gedruckt

Die Namen der Parteien sind über dem Feld zum Ankreuzen in erhabener Schrift gedruckt. Dies hilft beim Finden der gewünschten Partei. Das ist bewusst nicht in Braille gedruckt, weil nicht so viele sehbehinderte oder blinde Menschen Brailleschrift lesen können.

Das Foto zeigt die Rückseite einer Stimmzettelschablone mit dem Durchdruck eines Parteinamens, der allerdings sehr schwach ausgefallen ist.

Felder zum Ankreuzen

Die Stimmzettelschablone hat ausgestanzte Felder zum Ankreuzen der gewünschten Partei. Darunter gibt es Felder für die Abgabe von Vorzugsstimmen. So wird auf allen drei Ebenen (von Regional- bis Bundesliste) das Abgeben einer Vorzugsstimme ermöglicht.

KandidatInnen können mit dem Namen eingetragen werden oder man kennt deren Reihungsnummer und trägt diese ein. Besonders die Reihungsnummer erleichtert sehbehinderten und blinden Menschen das Abgeben von Vorzugsstimmen.

Stimmzettelschablone

Und so sieht die Stimmzettelschablone – hier als Beispiel eine vom Regionalwahlkreis 9B – für die Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 aus.