Wie man eine Knock-out-Prüfung für Autist:innen erstellt

BIZEPS / ChatGPT

Ein Tab fürs HTML. Ein Tab fürs CSS. Ein Tab für die Textvorlage. Ich will nochmal sehen, wie die Homepage aussehen soll. Dazu muss ich die Code-Tabs schließen, um die Vorlage zu öffnen.

Das Internet ist langsam. Vorhin ist es bereits kurz ausgefallen, hoffentlich bleibt die Verbindung stabil! Ich werfe einen hastigen Blick auf die Angaben: Drei Seiten dichter Text.

Was? Ich soll das Styling im HTML machen? Aber Best Practice ist doch CSS!

Fühlen Sie sich beim Lesen gestresst?

Dann addieren Sie zu diesem Stress bitte noch Reizüberflutung, kognitive Überlastung durch das Tab-Chaos, ein überfordertes Arbeitsgedächtnis und das bohrende Gefühl, unlogisch arbeiten zu müssen.

So fühlte sich diese Prüfung für mich an. Ich bin Autistin. In diesem Setting wurde es mir so schwer wie nur möglich gemacht, mein eigentliches Können zu beweisen.

Wollte die Lehrperson Autist:innen gezielt ausknocken?

Sicher nicht! Es fehlt schlicht an Erfahrung und Bewusstsein. Wer hat bei „Barrierefreiheit“ schon Autismus auf dem Schirm?

Hochfunktionale Autist:innen kommen ja ohnehin gut klar, oder?

Ja, wir kommen klar. Aber die Folgen sehen Sie nicht. Sie sehen nicht, wie ich nach der Prüfung für den Rest des Uni-Wochenendes „funktionieren“ musste.

Wie ich am Sonntag zitterte, völlig erschöpft war und nicht einmal mehr die Kraft hatte, das Bett zu überziehen. Ich brauchte drei Tage, um wieder mit voller Energie „hochfunktional“ zu sein.

Dabei wäre es ein Leichtes, Autist:innen an Universitäten und (Fach-)Hochschulen effektiv zu unterstützen:

Struktur : Geben Sie uns präzise, klar strukturierte Angaben.

: Geben Sie uns präzise, klar strukturierte Angaben. Stabilität : Lassen Sie uns in bekannten Systemen arbeiten. Ändern Sie nicht plötzlich gelerntes Fachwissen, nur um unsere „Flexibilität“ zu testen – für uns ist das keine Leistungsprüfung, sondern eine neurologische Barriere.

: Lassen Sie uns in bekannten Systemen arbeiten. Ändern Sie nicht plötzlich gelerntes Fachwissen, nur um unsere „Flexibilität“ zu testen – für uns ist das keine Leistungsprüfung, sondern eine neurologische Barriere. Reizreduktion : Vermeiden Sie unnötige kognitive Überlastung durch unübersichtliche Interfaces oder Zeitdruck.

: Vermeiden Sie unnötige kognitive Überlastung durch unübersichtliche Interfaces oder Zeitdruck. Alternative Settings: Ermöglichen Sie mehr Zeit oder das Erarbeiten in gewohnter Umgebung (Home-Exam).

Diese Anpassungen verursachen kaum Mehrarbeit und keine Kosten. Während sie für Autist:innen eine faire Chance auf Teilhabe bedeuten, profitieren auch neurotypische Studierende von einem entspannteren und logischeren Prüfungsdesign.