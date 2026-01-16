Wie Unternehmen mit vermeintlicher Inklusion und dem Werkstättensystem exklusive Profite machen

Veröffentlicht am 16.01.2026, 9:27 Uhr

Hinweis von kobinet-nachrichten auf den Artikel "2,20 Euro Stundenlohn - Wie deutsche Unternehmer mit Inklusion exklusive Profite machen"

Behinderte Menschen arbeiten in einer Produktionshalle - auf einem Schild steht: Lohn 2,20 Euro / Stunde
BIZEPS / ChatGPT

Die Kritik am System der Werkstätten für behinderte Menschen reißt nicht ab, vielleicht gerade weil die Bundesregierung eine längst überfällige Reform immer noch nicht angepackt hat.

Werkstätten für behinderte Menschen sollen den Sprung in ein geregeltes Berufsleben ermöglichen. In einem Bruchteil der Fälle klappt das.

Die allermeisten Betroffenen bleiben dagegen als billige Arbeitskräfte auf ihrer Stelle kleben – mit Hungerlohn und ohne Perspektive.

Das nutzen ausgerechnet solche Firmen schamlos aus, die auf die Integration Benachteiligter pfeifen.

So heißt es in der Einführung des Beitrags von Ralf Wurzbacher, den dieser auf den NachDenkSeiten mit dem Titel „2,20 Euro Stundenlohn – Wie deutsche Unternehmer mit Inklusion exklusive Profite machen“ veröffentlicht hat.

