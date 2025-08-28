Wie viele Verletzte gab es bei Verkehrsunfällen mit Elektrorollstühlen?

Elektrorollstühle, Traktoren, Pferde oder auch Scooter sind Verkehrsteilnehmer:innen, die man oft nicht gleich im Blick hat, wenn es um Unfallstatistiken geht.

BIZEPS / ChatGPT

Die Statistik Austria erfasst regelmäßig Unfälle nach Fahrzeugkategorien („Unfallbeteiligte Verkehrsarten“). Die Zuordnung erfolgt gemäß dem § 3 Kraftfahrgesetz.

Nun wurde von der Statistik Austria erstmals in einer gesonderten Untersuchung die Verkehrsart „Sonstige“ für das Jahr 2024 ausgewertet, die u.a. „Pferde“, „Kutschen“, „Elektrorollstühle“ sowie „Senioren- bzw. Invalidenmobile“ enthält.

Laut einem Bericht des KURIER gab es 21 Verletzte mit elektrischen Rollstühlen und 29 Verletzte mit „Senioren- bzw. Invaliden Mobilen“, wobei eine Person mit einem solchen Fahrzeug sogar zu Tode gekommen ist.

Auszug aus der Auswertung

Verkehrsmittel 2024 (Verletzte) 2024 (Getötete) „Senioren- bzw. Invalidenmobil“ 29 1 „Elektrischer Rollstuhl“ 21 –

Hinzu kommt in der Regel eine hohe Dunkelziffer, denn häufig handelt es sich bei diesen Unfällen um sogenannte Alleinunfälle ohne Fremdverschulden, die in der Verkehrsunfallstatistik nicht in der vollen Dimension aufscheinen, berichtet das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

