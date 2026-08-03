Wie werden die neuen Euro-Banknoten aussehen?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 23. Juli 2026 zehn Entwürfe für die nächste Euro-Banknotenserie vorgestellt. Menschen in ganz Europa können diese bis 21. September 2026 in einer Online-Umfrage bewerten.

EZB

„Euro-Banknoten müssen für alle Menschen leicht zu verwenden sein“, betont die EZB auf ihrer Informationsseite zur Neugestaltung.

Die neuen Euro-Banknoten sollen in ein paar Jahren in Umlauf kommen und leicht erkennbar, sicher und einfach verwendbar werden.

Zehn Entwürfe stehen zur Auswahl

Die 10 Entwürfe behandeln zwei Themen: „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“. Mehr als 1.200 Grafikdesigner:innen hatten sich am europaweiten Wettbewerb beteiligt. 25 von ihnen durften Entwürfe ausarbeiten. Eine unabhängige Jury mit 21 Fachleuten wählte daraus die zehn Finalentwürfe aus.

Alle 10 Finalentwürfe sind auf der Website der EZB, und in einem kurzen Video zu sehen. (Bildergalerie)

An der Online-Umfrage können Menschen in Europa bis 21. September 2026 teilnehmen. Zusätzlich führt ein unabhängiges Institut eine repräsentative Befragung im Euroraum durch.

Der EZB-Rat will voraussichtlich gegen Ende 2026 über das endgültige Gestaltungskonzept entscheiden. Grundlage dafür sind unter anderem die Umfrageergebnisse, die Einschätzung der Jury und eine technische Bewertung.

EZB: Barrierefreiheit im Fokus

Für Menschen mit Behinderungen müssen Banknoten nicht nur optisch, sondern auch durch Ertasten sicher unterscheidbar sein. Als wichtige Merkmale nennt die EZB unterschiedliche Größen, tastbare Markierungen und kontrastreiche Farben.

Das geht aus einem Blogbeitrag EZB aus dem Jahr 2023 über gute Banknotengestaltung hervor. Die Größen und dominierenden Farben der Stückelungen von 5 bis 200 Euro werden laut den Fragen und Antworten der EZB voraussichtlich weitgehend beibehalten.

Nach Angaben der EZB wird die Europäische Blindenunion regelmäßig bezüglich der Barrierefreiheit der Euro-Banknoten konsultiert. Dieser Austausch soll während des gesamten Neugestaltungsprozesses fortgesetzt werden. Die EZB kündigt verbesserte Sicherheitsmerkmale an, die auch die Nutzung durch Menschen mit Sehbehinderungen erleichtern sollen.

Die Oesterreichische Nationalbank unterstreicht zugleich die Bedeutung von Bargeld für die Wahlfreiheit beim Bezahlen.