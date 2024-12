Wien feiert 10 Jahre Menschenrechtsstadt: Ein Rückblick auf die Errungenschaften

Per E-Mail teilen

Eine Jubiläumsveranstaltung mit Rückblick und Ausblick auf die Zukunft der Menschenrechte in Wien und die Herausforderungen und Chancen.

BIZEPS

Am 10. Dezember 2024 feierte die Stadt Wien das 10-jährige Bestehen als Menschenrechtsstadt. Anlässlich dieses Jubiläums fand eine Veranstaltung im Wappensaal des Rathauses statt, bei der hochrangige Gäste aus Politik, internationalen Organisationen und der Verwaltung anwesend waren.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Shams Asadi, Leiterin des Menschenrechtsbüros sprachen die Begrüßungsworte. Shams Asadi hielt fest:

Die Menschenrechts­stadt Wien zeigt, wie globale Normen in der Praxis umgesetzt werden können. Wir haben in den letzten zehn Jahren viel erreicht, um Menschenrechte in der Stadt zu verankern. Wien wirkt hier als Vorbild.

Sirpa Rautio, Direktorin der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hielt einen Vortrag über die Wichtigkeit von Menschenrechten. Im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion statt.

Wien hat sich vor zehn Jahren zu einer Menschenrechtsstadt erklärt und sich damit der weltweiten Bewegung der Menschenrechtsstädte angeschlossen. Die Stadt baut auf ihrer mehr als hundertjährigen Tradition und Erfahrung in sozialpolitischen Feldern wie soziale Sicherheit, Zugang zu leistbaren Wohnungen, Bildung und Gesundheit auf.

Darin waren sich die Diskutant:innen der Podiumsdiskussion einig: Als Menschenrechtsstadt setzt sich Wien für die Rechte aller Menschen ein, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Zugehörigkeit. Sie arbeitet daran, Gleichstellung zu erreichen und Partizipation sowie Mitwirkungsmöglichkeiten zu erschließen. Wien setzt sich für Rechtsstaatlichkeit ein und gewährleistet Transparenz, um sicherzustellen, dass die Rechte kontrolliert und Verstöße geahndet werden.

Die Menschenrechtsstadt Wien ist ein wichtiger Meilenstein und ein Zeichen dafür, dass Menschenrechte nicht selbstverständlich sind, sondern erkämpft und verteidigt werden müssen, so Sirpa Rautio in ihrer Rede und sie hielt fest: Die Stadt will weiterhin daran arbeiten, Menschenrechte zu fördern und zu schützen, um eine bessere Zukunft für alle Menschen zu gestalten.