Wien modernisiert digitales Service-Portal wien.gv.at

Barrierefreiheit hat in Wien seit rund 25 Jahren einen hohen Stellenwert.

Land Wien

Die Stadt Wien hat ihr Webportal wien.gv.at modernisiert, informiert die Stadt Wien kürzlich in einer Aussendung.

Bürger:innen erhalten nun einen einfacheren und schnelleren Zugang zu städtischen Informationen und Services.

Zu den Neuerungen zählen ein überarbeiteter Amtswege-Bereich, eine Kindergarten-Suche und ein Event-Kalender. Die Seite ist mobil optimiert und erfüllt aktuelle Standards für barrierefreies Design.

Dank neuer Technik bietet die Plattform mehr Stabilität, Schutz vor Cyberangriffen und stellt zentrale Inhalte auch als Open Data bereit.

Besonders spannend: Mit der Anmeldung zur Test-Community haben alle Wiener:innen die Chance, neue digitale Angebote der Stadt frühzeitig auszuprobieren und durch ihr Feedback aktiv zur Weiterentwicklung beizutragen.

Natürlich wieder barrierefrei

Barrierefreiheit hat in Wien seit rund 25 Jahren einen hohen Stellenwert. Die Stadt Wien gilt hier als Vorreiterin und setzt konsequent auf nutzerfreundliche, inklusive digitale Angebote, die allen Wiener:innen gleichermaßen offenstehen.

Daher wurde auch dieses Mal wieder besonders auf die Barrierefreiheit geachtet.