Wien: Neues Vergabe-System für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen

28. Woche 2026 – Gebärdensprachdolmetschung im ORF in völlig neuem Design
Das neue Studio, aus dem die Aufnahmen mit den Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern gesendet werden, kommt bei Sendungen mit ÖGS zum …
Die Vergabe von Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen in Wien wird in Zukunft anders ablaufen.
Der Wiener Landtag hat am 7. Juli 2026 für ein neues Vergabesystem von Gemeinde-Wohnungen und geförderten Wohnungen gestimmt.
Hier erfahrt ihr, was das für Menschen mit Behinderungen konkret bedeutet.
In Zukunft gibt es nur noch ein Wiener Wohn-Ticket, mit dem man sich für eine Wohnung vormerken lassen kann. Es gilt für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen.
Ja. Es gibt ein neues Bonuspunkte-System. Für unterschiedliche Lebenssituationen und Bedürfnisse werden Punkte vergeben. Je mehr Punkte man hat, desto schneller bekommt man eine Wohnung. Folgende Kategorien gibt es in Bezug auf Behinderung:
Alle weiteren Gründe für Bonuspunkte, wie drohender Wohnungsverlust oder für Alleinerzieher:innen, findet ihr in den Vergaberichtlinien.
Ja. Für jede Kategorie müssen Nachweise vorgelegt werden.
Die Vorab-Registrierung mit den neuen Regelungen ist ab 14. Juli 2026 möglich.
Mit einem alten Wiener Wohn-Ticket kann man noch bis 22. September 2026 wie gewohnt nach Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen suchen. Im Anschluss erfolgt die Vergabe ausschließlich über das neue System.
Das lässt sich aus jetziger Sicht nicht sagen. Barrierefreier Wohnraum ist in Wien nicht leicht zu finden.
Es wird sich zeigen, ob das neue Vergabesystem Menschen mit Behinderung die Suche und den Erhalt einer barrierefreien Wohnung erleichtert.
Siehe: Wohnberatung Wien, ORF
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Das neue Studio, aus dem die Aufnahmen mit den Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern gesendet werden, kommt bei Sendungen mit ÖGS zum …