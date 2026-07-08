Wien: Neues Vergabe-System für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen

Die Vergabe von Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen in Wien wird in Zukunft anders ablaufen.

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Der Wiener Landtag hat am 7. Juli 2026 für ein neues Vergabesystem von Gemeinde-Wohnungen und geförderten Wohnungen gestimmt.

Hier erfahrt ihr, was das für Menschen mit Behinderungen konkret bedeutet.

Wie funktioniert die Wohnungsvergabe in Zukunft?

In Zukunft gibt es nur noch ein Wiener Wohn-Ticket, mit dem man sich für eine Wohnung vormerken lassen kann. Es gilt für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen.

Wird meine Behinderung bei der Wohnungsvergabe berücksichtigt?

Ja. Es gibt ein neues Bonuspunkte-System. Für unterschiedliche Lebenssituationen und Bedürfnisse werden Punkte vergeben. Je mehr Punkte man hat, desto schneller bekommt man eine Wohnung. Folgende Kategorien gibt es in Bezug auf Behinderung:

Betreute Person : Die Person lebt in einer sozialen Einrichtung oder wird dort betreut – etwa in der Wohnungslosenhilfe, einem Mutter-Kind-Heim, einer Behinderteneinrichtung, einem Frauenhaus oder der Jugendhilfe.

: Die Person lebt in einer sozialen Einrichtung oder wird dort betreut – etwa in der Wohnungslosenhilfe, einem Mutter-Kind-Heim, einer Behinderteneinrichtung, einem Frauenhaus oder der Jugendhilfe. Chronische Mobilitätseinschränkung : Die Person oder eine anrechenbare Person aus der Kernfamilie hat eine chronische Mobilitätseinschränkung. Das trifft zu, wenn dauerhaft eine Gehhilfe oder ein Rollator benötigt wird oder wenn die Person auf einen Rollstuhl angewiesen ist, die Wohnung jedoch nur über Stufen erreichbar oder für die Benutzung mit den notwendigen Hilfsmitteln nicht geeignet ist.

: Die Person oder eine anrechenbare Person aus der Kernfamilie hat eine chronische Mobilitätseinschränkung. Das trifft zu, wenn dauerhaft eine Gehhilfe oder ein Rollator benötigt wird oder wenn die Person auf einen Rollstuhl angewiesen ist, die Wohnung jedoch nur über Stufen erreichbar oder für die Benutzung mit den notwendigen Hilfsmitteln nicht geeignet ist. Pflege zu Hause: Die Person oder eine anrechenbare Person aus der Kernfamilie, die an derselben Wohnadresse hauptgemeldet und wohnhaft ist, verfügt über Pflegestufe 3 oder höher und erhält Pflege zu Hause. Eine 1-Zimmer-Wohnung gilt für die Pflege zu Hause grundsätzlich als zu klein. Daher ermöglicht dieser Bonuspunkt auch die Anmeldung für Wohnungen, welche einen Wohnraum mehr anbieten als generell vorgesehen.

Alle weiteren Gründe für Bonuspunkte, wie drohender Wohnungsverlust oder für Alleinerzieher:innen, findet ihr in den Vergaberichtlinien.

Muss ich Nachweise liefern?

Ja. Für jede Kategorie müssen Nachweise vorgelegt werden.

Ab wann gelten die neuen Regelungen?

Die Vorab-Registrierung mit den neuen Regelungen ist ab 14. Juli 2026 möglich.

Mit einem alten Wiener Wohn-Ticket kann man noch bis 22. September 2026 wie gewohnt nach Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen suchen. Im Anschluss erfolgt die Vergabe ausschließlich über das neue System.

Wird die Wohnungssuche für Menschen mit Behinderungen leichter?

Das lässt sich aus jetziger Sicht nicht sagen. Barrierefreier Wohnraum ist in Wien nicht leicht zu finden.

Es wird sich zeigen, ob das neue Vergabesystem Menschen mit Behinderung die Suche und den Erhalt einer barrierefreien Wohnung erleichtert.

Siehe: Wohnberatung Wien, ORF