„Wiener Deklaration“ zu Recht auf Arbeit von Menschen mit Behinderungen entsteht

Ergebnis der Konferenz „Arbeit für Alle – Employment For All“

Seit 10 Jahren ist nunmehr die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich in Kraft. Dies wurde zum Anlass genommen, das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderungen laut Artikel 27 der Konvention in den Fokus zu nehmen und eine Zusammenkunft von Expertinnen und Experten aus ganz Europa zu organisieren.

Die Konferenz „Arbeit für Alle – Employment for All“ wurde veranstaltet von: Dachverband berufliche Integration Austria – dabei-austria, Österreichischer Behindertenrat, ÖGB Chancen Nutzen Büro, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, European Platform for Rehabilitation, European Union of Supported Employment.

Am 27.09.2018 tauschten sich mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Strategien und Wissen aus ganz Europa wurden zusammengetragen und mit Expertinnen und Experten reflektiert. Das waren erste Schritte hin zu einer gemeinsamen Deklaration mit Maßnahmen, um allen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

„Wissen und Erfahrungen aus ganz Europa zeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert, um Menschen mit Behinderungen Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Durch die Konferenz ‚Arbeit für Alle – Employment for All‘ und der im Entstehen begriffenen ‚Wiener Deklaration‘ nutzen wir dieses Wissen und ermöglichen allen europäischen Staaten, davon zu profitieren. So wird Österreich seiner Rolle in der EU-Ratspräsidentschaft vorbildlich gerecht“, so Markus Neuherz, Geschäftsführer des Dachverband berufliche Integration Austria | dabei-austria.

In Kürze können sich Interessierte online unter www.dabei-austria.at an der Entstehung der ‚Wiener Deklaration‘ zum Recht auf Arbeit von Menschen mit Behinderungen beteiligen.