Wiener Forschungsprojekt über die Berollbarkeit von Straßen startet

Wie gut rollt man mit einem Rollstuhl über einen bestimmten Straßenbelag? Diese eigentlich simple Frage ist nicht so leicht zu beantworten.

Mobilitätsagentur/Maria Grundner

Um das herauszufinden hat die Mobilitätsagentur Wien gemeinsam mit der Abteilung der Stadt Wien für Straßenbau und der BOKU Wien (Paul Pfaffenbichler, Institut für Verkehrswesen) ein Forschungsprojekt gestartet.

Ziel dieses Projektes ist es, wissenschaftlich fundiert zu untersuchen, wie gewisse Pflastersteine berollbar sind.

Welche Erschütterungen gibt es?

Wo kommt man am besten gut, sicher und gesund voran?

Untersucht wird, welche Erschütterungen und Vibrationen durch den Bodenbelag unangenehm und störend empfunden werden.

Rollende Unterstützung gesucht!

Jetzt werden Menschen gesucht, die diese Studie unterstützen und unterschiedliche Oberflächenbelege besuchen um Feedback dazu zugeben.

Gesucht werden:

Menschen mit einem Rollstuhl, Rollator oder Rollmobil

die in Wien oder im Umland leben

die uns online Feedback geben, wie sie die unterschiedlichen Beläge empfunden haben oder mit einem Team gemeinsam die Berollbarkeit überprüfen

Die Anmeldung als Testperson erfolgt per Link. Link zur Teilnahme an: https://cutt.ly/berollbarkeit.

Ein Mitglied des Projektteams nimmt dann Kontakt auf, um die Details zu klären.

Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Forschungsteam oder davon unabhängig einen oder mehrere Beläge zu testen und uns anschließend online bzw. auch ontrip Feedback zu geben. Die Handhabung für das Feedback ist denkbar einfach.

Die angemeldeten Testpersonen erhalten einen Zugangscode, können Vorort anklicken bei welcher Teststrecke sie sich gerade befinden und sofort online das Feedback geben.

Die Liste der Beläge, die untersucht werden, finden Sie hier. Das Projekt wurde bereits auch schon ausgezeichnet.

Die Ergebnisse fließen zukünftig in die Planung und Umsetzung beim Bau und Umbau von Straßen in Wien sowie in Richtlinien zur Barrierefreiheit ein.