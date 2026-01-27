Wiener Linien führen Wartungsarbeiten an U-Bahn-Schiebetritten durch

Informiert unterwegs in der Wiener U-Bahn mit dem neuen Fahrgastinfo Plus
„Fahrgastinfo Plus" heißt das Informations- und Wegeleitsystem, das die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel noch angenehmer machen soll. Fahrgastinfo Plus gibt …
Die Abdeckungen der elektrischen Schiebetritte bei den neuesten U-Bahn-Zügen müssen ausgetauscht werden. Die Schiebetritte bei den Türen fahren daher ab 27. Jänner 2026 bis ca. September 2026 nur bei den Rollstuhlplätzen aus.
Die Wiener Linien haben festgestellt, dass es bei den elektrischen Schiebetritten der neuen U-Bahn-Züge, den sogenannten X-Wägen, einen Wartungsbedarf gibt. Die derzeitigen Schiebetritt-Abdeckungen im Inneren der Wagen führen zu erhöhter Fehleranfälligkeit.
Es müssen daher bei allen Türen die Deckel der Schiebetritte ausgetauscht werden. Dies dauert von 27. Jänner 2026 bis voraussichtlich September 2026.
Das bedeutet:
Da der Austausch fortlaufend erfolgt, wird es vorkommen, dass im Laufe dieser Zeit bei manchen Zügen alle Schiebetritte ausfahren. Bei anderen Zügen nur an jenen Türen, wo die Rollstuhlplätze sind, Schiebetritte ausfahren. Die neuen Schiebetritt- Deckel sind silberfarben, stabiler und flacher angeschrägt an allen Seiten.
Falls der Umbau früher als geplant beendet werden sollte, werden wir wieder informieren.
