Wiener Linien führen Wartungsarbeiten an U-Bahn-Schiebetritten durch

Die Abdeckungen der elektrischen Schiebetritte bei den neuesten U-Bahn-Zügen müssen ausgetauscht werden. Die Schiebetritte bei den Türen fahren daher ab 27. Jänner 2026 bis ca. September 2026 nur bei den Rollstuhlplätzen aus.

Wiener Linien/Alexandra Gritsevskaja

Die Wiener Linien haben festgestellt, dass es bei den elektrischen Schiebetritten der neuen U-Bahn-Züge, den sogenannten X-Wägen, einen Wartungsbedarf gibt. Die derzeitigen Schiebetritt-Abdeckungen im Inneren der Wagen führen zu erhöhter Fehleranfälligkeit.

Es müssen daher bei allen Türen die Deckel der Schiebetritte ausgetauscht werden. Dies dauert von 27. Jänner 2026 bis voraussichtlich September 2026.

Das bedeutet:

Weiterhin barrierefreier Ein- und Ausstieg an allen Türen, die mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet sind. Am Ende und in der Mitte der Züge.

Bei den restlichen Türen ohne Rollstuhlsymbol, wird der Ausfahrmechanismus der Rampen gesperrt. Der Austausch der Deckel erfolgt fortlaufend.

Da der Austausch fortlaufend erfolgt, wird es vorkommen, dass im Laufe dieser Zeit bei manchen Zügen alle Schiebetritte ausfahren. Bei anderen Zügen nur an jenen Türen, wo die Rollstuhlplätze sind, Schiebetritte ausfahren. Die neuen Schiebetritt- Deckel sind silberfarben, stabiler und flacher angeschrägt an allen Seiten.

Falls der Umbau früher als geplant beendet werden sollte, werden wir wieder informieren.