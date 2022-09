Wiener Linien starten den Gebärdensprach-Avatar Iris – Tester:innen gesucht

Die Wiener Linien haben gemeinsam mit der Firma Sign Time eine Testversion für einen Gebärdensprach-Avatar namens Iris entwickelt. Diese Testversion ist vorerst für Android-Handys verfügbar. Jetzt werden Tester:innen für das Gebärdensprachangebot gesucht.

Wiener Linien / Manfred Helmer

Für eine problemlose Fahrt ist es wichtig, Infos zum Betrieb der Züge und zu Störungen zu erhalten. Diese Informationen bekommt man auf der Internetseite der Wiener Linien oder über die WienMobil-App.

Damit auch gehörlose Menschen, deren Muttersprache die Österreichische Gebärdensprache ist, diese wichtigen Infos erhalten, soll es in Zukunft die virtuelle Wiener Linien-Mitarbeiterin Iris geben. Iris ist ein Avatar, der wichtige Informationen, wie z.B: Störungsinfos oder auch Routenplanung, in Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Die rund 5000 Stationsbezeichnungen im Wiener Linien-Netz und rund 30 Störungsarten, die sehr häufig auftreten, wurden vorab übersetzt. Im Fall einer Störung soll die entsprechende Information nahezu live und automatisch in Österreichischer Gebärdensprache als Avatar verfügbar sein. Iris soll in Zukunft in die WienMobil-App integriert werden.

So geht’s zum Test

Auf der Internetseite der Wiener Linien gibt es die Möglichkeit, den Gebärdensprach-Avatar zu testen. Die Anmeldung zur Testung funktioniert über die Emailadresse gebaerdenavatar@wienerlinien.at. Daraufhin bekommt man einen Zugang zur Test-App. Alle Informationen, die in Gebärdensprache verfügbar sind, sind durch ein Paar roter Hände gekennzeichnet. Die Testphase startet am 22. September 2022 und läuft bis Ende November 2022. Weitere Übersetzungen in Gebärdensprache sollen laufend ergänzt werden. Neben der Version für die Android Handys ist auch eine Version für iOS geplant.