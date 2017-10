Wiener Mindestsicherungsgesetz wird geändert

Auf 20 Seiten wird festgehalten, wie das Wiener Mindestsicherungsgesetz geändert werden soll. Was ändert sich beim gleichzeitigen Bezug von Pflegegeld? Wie sieht es mit der Dauerleistung in Zukunft aus?



Der Entwurf war vor einigen Wochen in Begutachtung und bringt umfangreiche Änderungen. Derzeit sieht es so aus, als ob diese Änderungen am 23. November 2017 beschlossen werden. Gelten könnte die Überarbeitung dann mit Jahresanfang 2018.

Wien verzichtet auf generelle Kürzungen, dies merkt man am vorliegenden Gesetzesentwurf deutlich. „Wir machen keine Politik am Rücken von Menschen, die in Armut leben“, so die Grüne Sozialsprecherin Birgit Hebein in einer Aussendung.

Auch die Interessensvertretung sozialer Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Behinderung (IVS Wien) hält fest: „Insbesondere die Tatsache, dass sich die Wiener Landesregierung gegen massive Kürzungen entschieden hat, wie sie in anderen Bundesländern leider auf der Tagesordnung stehen, verdient ausdrückliche Würdigung. In einem politischen Umfeld, in dem immer mehr Akteure auf populistische Rhetorik setzen und dabei einen sozialpolitischen Kahlschlag bewusst vorantreiben, ist das alles andere als selbstverständlich.“ (Gesamte Stellungnahme der IVS Wien)

Wird Pflegegeld angerechnet?

Mag. Franz Szalay (Leiter der Stabstelle Sozialer Support, Magistratsabteilung 40 – Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht) informierte die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung kürzlich über die geplanten Änderungen bei der Mindestsicherung in Wien und wann Pflegegeld nicht angerechnet wird:

Pflegegeld nach bundesrechtlichen Vorschriften und andere pflegebezogene Geldleistungen, auch bei Dritten, denen diese Geldleistungen als Entgelt für deren Pflegetätigkeit zufließen, sofern die Pflegetätigkeit aufgrund von Beistands- und Fürsorgepflichten und nicht zu Erwerbszwecken erfolgt. Wenn Pflege im Rahmen der Fürsorge- oder Beistandspflicht erfolgt, sind Pflegegeld und sonstige pflegebezogene Geldleistungen von der Anrechnung ausgenommen, unabhängig davon, ob diese Leistungen für die pflegende Person Einkommensersatzfunktion haben.

Dauerleistung

Die Dauerleistung für dauernd erwerbsunfähige Menschen bleibt grundsätzlich gleich. Einzig folgende Änderung ist geplant: