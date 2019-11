Wiener Praxisplan mit aktualisiertem Design und erweiterten Features

Per E-Mail teilen

Noch mehr Service für Patienten – Täglich aktualisiert und ergänzt

Ärztekammer Wien

Ab sofort ist die wichtigste Arztsuche in Wien, der Praxisplan der Ärztekammer für Wien www.praxisplan.at, mit aktualisiertem Design und erweiterten Features online. Gesucht und sortiert werden kann zukünftig nach der Entfernung zur jeweiligen Ordination.

Das Feature „Jetzt geöffnet“ ermöglicht zudem Patientinnen und Patienten, unkompliziert und schnell eine Ordination in der Nähe zu finden, die aktuell gerade geöffnet hat.

Der neue Praxisplan ist im „Responsive Design“ gestaltet. Damit passt sich die Oberfläche an das jeweils verwendete Medium an. Somit ist die Nutzung des Praxisplans auf allen Geräten und unabhängig von der jeweiligen Bildschirmgröße möglich. Das klar definierte, übersichtliche Design ist an die Website der Ärztekammer www.aekwien.at angelehnt.

Für eine optimale Transparenz sorgt das Arztbewertungssystem, das jetzt auch auf allen mobilen Geräten verwendet werden kann.

Mehr als 900 vom Behindertenverein BIZEPS vermessene Ordinationen sind im Praxisplan auffindbar.

Die Option „Behindertengerecht nach eigener Einschätzung“ wurde entfernt, somit sind nur noch tatsächlich vom Verein BIZEPS vermessene Ordinationen abrufbar, was mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten bringt.

6.900 Besucher pro Tag

Die Arztsuche bildet seit Beginn der Internetpräsenz der Wiener Ärztekammer im Herbst 1997 das Kernstück der Website und verzeichnet auch die meisten Zugriffe. Im Praxisplan finden Patientinnen und Patienten aktuell 5.951 Ergebnisse für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie 7.140 Ergebnisse für angestellte Ärztinnen und Ärzte.

2018 gab es einen durchschnittlichen Zugriff von ungefähr 6.900 Besuchern pro Tag. Ziel ist es, die Benutzer rascher zur gewünschten Ärztin oder zum gewünschten Arzt zu führen. Im Besonderen kann nach Postleitzahl (Bezirk), Geschlecht, Fachgebiet, sonstigen Tätigkeiten und Diplomen, speziellen Angeboten, Krankenkassen, Ordinationszeiten, Fremdsprachenkenntnissen sowie behindertengerechtem Ordinationsstatus gesucht werden.

Die Inhalte des Praxisplans werden täglich aktualisiert und ergänzt.