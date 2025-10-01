Sportstars-Gala 2025: Michael Kiefler als Wiener Sportler des Jahres mit Behinderung ausgezeichnet

Wien ehrte zum 16. Mal seine erfolgreichsten Athlet:innen. Unter den Ausgezeichneten "Wiener Sportstars des Jahres": Boccia-Spieler Michael Kiefler und Badminton-Ass Katrin Neudolt, die beide im Behindertensport erfolgreich tätig sind.

Maryna Omelianchyk

In Anwesenheit von Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt sowie Wien Sport-Stadtrat Peter Hacker, wurden am 30. September 2025 bei einer Gala im Festsaal des Wiener Rathauses feierlich die „Sportstars 2025“ ausgezeichnet.

Die Preise Sportstar des Jahres würdigen die Leistungen der Wiener Sportler:innen.

Michael Kiefler: Wiens Sportler des Jahres mit Behinderung

Zu den Höhepunkten des Abends zählte die Ehrung von Michael Kiefler. Der 41-jährige Wiener ist in der BC3-Klasse im Boccia aktiv, mehrfacher Österreichischer Staatsmeister und vertritt den Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV) auch international.

Durch die Auszeichnung als Wiens Sportler des Jahres mit Behinderung werden seine konstanten sportlichen Erfolge und sein Engagement sichtbar gewürdigt. Gegenüber BIZEPS hält er fest:

Für mich ist das wirklich unglaublich. Ich hab nicht damit gerechnet und war sprachlos. Für mich ist das eine unglaubliche Auszeichnung, denn es zeigt: Auch im Wiener Sport ist Para-Boccia angekommen.

Katrin Neudolt erneut ausgezeichnet

Die Kategorie Wiens Sportlerin des Jahres mit Behinderung ging an Katrin Neudolt, gehörlose Badmintonspielerin und mehrfache Paralympics-Teilnehmerin.

Für Neudolt ist es nicht das erste Mal, dass sie bei der Wiener Sportstars-Gala geehrt wird – sie hat diese Auszeichnung bereits früher erhalten. Damit unterstreicht sie ihre anhaltend starke Stellung im österreichischen Behindertensport.

Breites Spektrum an Preisträger:innen

Neben Kiefler und Neudolt wurden weitere Preise u.a. vergeben:

Lara Tiefenthaler (Rudern) als Sportlerin des Jahres

(Rudern) als Sportlerin des Jahres Tim Wafler (Radsport, Bahn) als Sportler des Jahres

(Radsport, Bahn) als Sportler des Jahres Basketball Club Vienna und AHTC (Landhockey) als Teams des Jahres

Sportstadtrat Peter Hacker betonte in seiner Rede die gesellschaftliche Rolle des Sports: „Sport bringt Menschen zusammen, fördert die Gesundheit und stärkt den Zusammenhalt.“

Auch Sport Wien-Leiter Anatol Richter verwies auf die Bedeutung von Nachwuchsförderung und Breitensport als Basis für zukünftige Erfolge.

Siehe: Bezirksblatt