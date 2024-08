WienMobil Hüpfer: E-Bus auf Abruf wird Teil des Wiener Linien Tarifs

Per E-Mail teilen

Ab dem 2. September 2024 können Fahrgäste in Wien den WienMobil Hüpfer mit einem regulären Fahrschein der Wiener Linien nutzen. Der E-Bus auf Abruf, der in den Bezirken Liesing und Donaustadt im Testbetrieb erfolgreich war, wird damit dauerhaft in das städtische Verkehrsnetz integriert.

Wiener Linien / Alexandra Gritsevskaja

Der WienMobil Hüpfer, ein E-Bus auf Abruf, wird nach erfolgreichem Testbetrieb in Liesing und der Donaustadt ab 2. September 2024 in das Tarifmodell der Wiener Linien integriert.

Fahrgäste benötigen dann einen regulären Fahrschein der Wiener Linien, der auch für andere Verkehrsmittel gilt.

Der Hüpfer erfreut sich laut Wiener Linien großer Beliebtheit, besonders in weniger dicht besiedelten Gebieten, und hat bisher über 30.000 Fahrgäste befördert.

Die Betriebszeiten sind:

Im 22. Bezirk von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr.

von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr. Im 23. Bezirk fährt der Hüpfer montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr.

Weitere Infos zur Buchung und den Tarifdetails finden Sie unter www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer.