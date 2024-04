WienMobil Hüpfer: Testgebiet in Liesing wird ausgeweitet

Per E-Mail teilen

Nach zwei Jahren Betrieb wird das Testgebiet des Bedarfsverkehrsmittels in Wien-Liesing nun ausgeweitet.

Wiener Linien / Alexandra Gritsevskaja

Seit 2. April 2024 kann der WienMobil Hüpfer in einem größeren Gebiet von Wien-Liesing genützt werden als bisher. Er fährt nun auch weiter in den Süden des Bezirks, in den Bereich der U6-Station Siebenhirten und der S-Bahn-Stationen Wien-Liesing und Atzgersdorf.

Beim WienMobil Hüpfer handelt es sich um rollstuhlgerechte E-Kleinbusse, die über eine App gebucht werden und innerhalb von durchschnittlich 10 – 15 Minuten zur Verfügung stehen sollen. Derzeit ist das Angebot kostenfrei.

Angebot wird laufend erweitert und ist barrierefrei

Seit März 2022 läuft das Pilotprojekt zum neuen Mobilitätsangebot mit dem Namen „WienMobil Hüpfer“, das den öffentlichen Verkehr in den Flächenbezirken ergänzen soll.

Die Wiener Linien und die Wiener Lokalbahnen testen dabei im Zuge eines Forschungsprojekts, wie das Angebot gestaltet sein muss, um einen Mehrwert für die Nutzer:innen zu bringen. Laut den Betreibern wird das Angebot gut angenommen und, wie ein Test von BIZEPS zeigte, ist es auch für Rollstuhlfahrende gut nutzbar.

Begonnen wurde die Testphase in einem Teil des 23. Bezirks. Im September 2022 kam ein Gebiet im 22. Bezirk dazu. Nun wurde das Gebiet im 23. Bezirk erweitert.