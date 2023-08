WienMobil „Hüpfer“ weitet sein Fahrgebiet aus

Seit März 2022 läuft das Pilotprojekt WienMobil Hüpfer. Dabei handelt es sich um Elektro-Kleinbusse der Wiener Linien, die auf Abruf bestellt werden können. Nun soll das Mobilitätsangebot auch auf den 22. Bezirk ausgeweitet werden.

Wiener Linien / Alexandra Gritsevskaja

Im August 2022 hat BIZEPS das Mobilitätsangebot WienMobil Hüpfer getestet. Damals war das Angebot im 23. Bezirk im Testbetrieb. Ab 4. September 2023 wird dieses Testgebiet nun auf den 22. Bezirk ausgeweitet.

Das Mobilitätsservice steht dann rund um die U-Bahn-Stationen Hausfeldstraße und Aspern Nord (U2), Kagraner Platz, Rennbahnweg, Aderklaaer Straße (U1) sowie bei den S-Bahn-Stationen Süßenbrunn und Gerasdorf bei Wien zur Verfügung.

Der WienMobil Hüpfer ist kostenlos und wird in verschiedenen Bezirken und zu unterschiedlichen Zeiten getestet. In Liesing wird das Service werktags angeboten, in der Donaustadt auch am Wochenende und mit längeren Betriebszeiten.

Das Pilotprojekt läuft im 23. Bezirk vorerst bis Juni 2024 und im 22. Bezirk bis August 2025.

Bisherige Zwischenbilanz

Bisher haben den WienMobil Hüpfer rund 6000 Fahrgäste im Gebiet Liesing in Anspruch genommen. Mehr als 4700 Fahrten wurden gebucht. Am beliebtesten waren die Haltestellen U6-Station Alterlaaa, Sterngasse 4/5, Breitenfurterstraße 263 und In der Wiesen.

Die Online-Bewertungen des Angebots fielen positiv aus. Mehr als 940 Online-Bewertungen wurden abgegeben. Das Service wurde im Durchschnitt mit 4,9 von 5 Punkten bewertet.

„Das Feedback der Fahrgäste nach dem ersten Betriebsjahr des Hüpfers in Liesing war sehr positiv. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses zukunftsweisende Projekt mit unserem elektrisch betriebenen Kleinbus auch in der Donaustadt als Projektpartner unterstützen“, erklärt die Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen Monika Unterholzer in einer Presseaussendung.

Alles zur Buchung des Mobilitätsservice erfahren Sie auf der Internetseite der Wiener Linien.