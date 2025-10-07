Wiens Kulturstätten erhalten 1,8 Millionen Euro für Infrastruktur

Mit dem Programm „Bau- und Investitionskostenzuschüsse“ unterstützt Wien nachhaltige Kulturarbeit – mit 1,8 Millionen Euro Fördervolumen im Jahr 2025.

CEU / Sotiris Bekas

Die Stadt Wien investiert im Jahr 2025 rund 1,8 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau kultureller Infrastruktur. Mit diesen Bau- und Investitionskostenzuschüssen werden Sanierungen, technische Modernisierungen sowie der Neubau und Erhalt von Kulturstätten unterstützt.

Diese Förderungen ermöglichen es Kulturbetrieben, wichtige Adaptierungen vorzunehmen – von der barrierefreien Erschließung von Gebäuden über die Erneuerung der technischen Ausstattung bis hin zur Verbesserung der Sanitäranlagen.

Viele dieser Maßnahmen wären ohne öffentliche Unterstützung für kleinere Kulturinstitutionen finanziell kaum zu stemmen. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betont:

Kultur schafft Räume des Zusammenkommens und neue Perspektiven. Es ist unsere Aufgabe, diese Orte zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 wurden 932.000 Euro an 26 Projekte vergeben – unter anderem in den Bereichen Film, Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst.

Alle Förderbeträge werden transparent im jährlich erscheinenden Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbericht der Stadt Wien dokumentiert. Der Bericht ist online abrufbar.