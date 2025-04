Wienwahl wird zur Peinlichkeit für SPÖ und ÖVP

Per E-Mail teilen

Die ÖVP wie auch die SPÖ haben in Wien Probleme mit ihren Kandidat:innen mit Behinderungen - wenn auch ganz unterschiedliche. Ein Kommentar.

BilderBox.com

In Wien stehen am 27. April 2025 Landtags-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen an.

Keine Partei hat Kandidat:innen mit Behinderungen auf wählbaren Plätzen. Beispielsweise haben die NEOS dieses Mal einen behinderten Kandidaten gereiht; wenn auch aussichtslos.

Doch sowohl die ÖVP als auch die SPÖ stehen wegen ihres Umgangs mit behinderten Kandidat:innen besonders in der Kritik – allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

ÖVP: Gehörlose Bezirksrätin nicht mehr aufgestellt

Die ÖVP hat Elisabeth Lerch-Muß, die erste gehörlose Bezirksrätin Wiens, nicht mehr für die Wahl aufgestellt. Lerch-Muß war viereinhalb Jahre lang für die ÖVP in Penzing aktiv. Kurz vor der Wahl wurde sie jedoch fallen gelassen.

Im Gespräch mit der Zeitung „Heute“ spricht sie von „Machtspielchen“ und „unschönen Vorgängen“ in der Partei. Sie plante eine eigene Liste für die kommende Wahl.

SPÖ: Menschen mit Behinderungen ohne echte Chance

Auch bei der Wiener SPÖ läuft nicht alles rund. Im Februar 2025 stellte die Partei stolz ihre Kandidat:innenliste vor – einstimmig beschlossen und mit dem Anspruch, die Vielfalt der Wiener Bevölkerung abzubilden. Doch erneut schaffte es keine Person mit Behinderungen auf einen wählbaren Platz.

Zwar standen drei bekannte und engagierte Menschen mit Behinderungen auf der Liste der Wiener SPÖ – jedoch ohne echte Chance auf ein Mandat und ohne, dass es die betroffenen Personen wussten: Zwei davon gaben gegenüber BIZEPS an, vorher nicht einmal gefragt worden zu sein und waren über die Namensnennung überrascht. Nach Veröffentlichung ließen sie sich sofort wieder von der Liste streichen.

Wenn das Vielfalt sein soll, dann ist die Einfalt nicht weit.