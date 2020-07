Wir dürfen wieder … gar nichts!

Per E-Mail teilen

Nach dem langen Shut-down haben Restaurants und Cafés wieder geöffnet. Ein Kommentar.

Endlich haben Restaurants und Cafés wieder geöffnet. Sommer wird’s und die Gastgärten füllen sich, vielleicht schneller als es die eigene Vorsicht für gut heißt.

Auf der anderen Seite klagen die Gastronomiebetriebe, dass es mit den Besucherinnen und Besuchern erst langsam anläuft, einfach auch weil Touristinnen und Touristen noch fehlen und deshalb reduzieren die Gaststätten die Speisekarten auf die gängigsten Gerichte. Niemand will ja Lebensmittel wegwerfen müssen. Zumindest in diesem Punkt sind wir uns, Gäste und Gastronominnen und Gastronomen, einig.

Alternativen wurden vergessen

Die traurige Konsequenz daraus ist, dass die glutenfreien Speisen plötzlich auf den Speisekarten fehlen. Wegrationalisiert, am besten geht einfach nur das Schnitzel. Ende. Aus.

Für alle Menschen, die glutenfreie Kost benötigen, weil die Erkrankung „Zöliakie“ einfach keinerlei Diätfehler erlaubt, eine Katastrophe. Ein Frustmoment, den ich in letzter Zeit, bei jedem Lokalbesuch seit der Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe hatte.

Lernresistente österreichische Gastronominnen und Gastronomen

Seit es die EU-Verordnung gibt, dass Allergene auf den Speisekarten ausgezeichnet werden müssen, hat sich in Österreich erschreckend wenig geändert.

Unwissenheit, schlechte oder falsche Auszeichnung und Fehlinformation durch das Personal sind immer noch an der Tagesordnung. Und was mich am meisten ärgert, ist, dass keiner Köchin und keinem Koch auffällt, dass entweder nur der Salat oder gar kein Gericht ohne Gluten auf der Speisekarte übrigbleibt.

Da passierte einfach seit der Verordnung keinerlei Bewusstseinsbildung, nichts… kein schlechtes Gewissen, null. Es wird dadurch eine ganze Gästegruppe knallhart ausgeschlossen.

An die Veganer wird gedacht, sogar Vegetarier finden inzwischen mehr Gerichte auf Speisekarten als den klassischen gebackenen Emmentaler, aber für Zöliatiker nichts …

Andere Länder, andere Sitten

In Italien und Spanien stellt sich die Lage aus eigener Erfahrung, ganz anders dar.

Die italienische Kost ist mit Pizza und Pasta wohl eine der glutenhaltigsten Küchen der Welt.

Es ist aber inzwischen kein Problem, in Italien in jedem Restaurant glutenfreie Pasta zu bekommen. Es ist eine gängige Marke, die es sogar bei uns im Handel gibt. So einfach könnte es sein.

An den Fensterscheiben der Restaurants wird mit glutenfreien Speisen geworben.

Vom Personal wird kompetente und richtige Auskunft gegeben.

Die Spanier kennen sich aus, wenn man nach Frühstück ohne Brot fragt. Sie fragen nach und bieten zum Ausgleich ein bisschen mehr Schinken und Käse auf dem Teller an, weil man ja das Brot nicht braucht.

Sogar die kostenlosen Tapas, die zu alkoholischen Getränken in der Stadt Granada serviert werden, gibt es auf Nachfrage glutenfrei!

Ignoranz oder Unwissenheit?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass österreichische Köche so viel schlechter in Ernährungsfragen ausgebildet sind, als italienische oder spanische.

Also liegt mein Fazit nahe: Es kann nur Ignoranz sein.

Wir sehen immer mit ein bisschen arrogant auf die südlichen Länder Europas herab, aber vielleicht sollten wir einmal wahrnehmen, dass sie uns in Bezug auf die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Umsetzung von EU-Richtlinien auf sinnvolle Weise und Antidiskriminierung schon lange voraus sind.