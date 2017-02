Wir feiern 25 Jahre Peer-Beratung bei BIZEPS

Per E-Mail teilen

Im März 1992 wurde aus BIZEPS eine Behindertenberatungsstelle.

BIZEPS

„Vielleicht müssen wir in ein paar Monaten sagen, daß es ein Flop war, vielleicht erweist es sich als die Neuerung. Die Chancen stehen – so glaube ich – in einem vernünftigen Verhältnis zu den Risken“, sagte Martin Ladstätter als BIZEPS 1992 als Peer-Beratungsstelle seine Tore öffnete.

Es war damals auch das erste Angebot dieser Art in ganz Österreich.

Wir laden Sie ein, mit uns auf das Jubiläum anzustoßen, denn seit 25 Jahren schenken Sie uns Ihr Vertrauen, kommen zur Beratung und tauschen sich mit uns aus.

Am 14. März 2017 von 13 bis 18 Uhr veranstalten wir in unserer Beratungsstelle einen Tag der offenen Tür mit unseren Kundinnen und Kunden, Freundinnen und Freunden und Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.

Wir bieten:

Einen gemütlichen Nachmittag mit Getränken, Buffet und einer Geburtstagsüberraschung.

Eine Möglichkeit, zu erfahren, wo wir sonst noch im Rahmen von BIZEPS aktiv sind oder uns einmal ordentlich die Meinung zu sagen.

Alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen zu lernen.

Auf die Frage, was denn an Peer-Beratung das besondere ist, antwortet Magdalena Scharl, Peer-Beraterin bei BIZEPS seit 2001: „Mir gefällt das Konzept von ‚Unterstützen statt Überstülpen’. Wir unterstützen beim Suchen von individuellen Wegen und stülpen keine vorgefertigten Lösungen über.“

Das Konzept trägt und ist nach 25 Jahren offensichtlich kein Flop.

Tag der offenen Tür

Am 14. März 2017 von 13 – 18 Uhr im BIZEPS, Schönngasse 15-17/4, 1020 Wien.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern!